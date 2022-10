Unternehmenskontakt

Strawanza mit neuer Winterkollektion: Ist „Berg & Bier“ die letzte Kollektion vom Dachauer Modelabel?

Die Winterkollektion „Berg & Bier“ von Strawanza® ist da. © Strawanza – Bavarian Couture

Das bayerische Modelabel Strawanza® präsentiert aktuell seine neue Winterkollektion „Berg & Bier“. Aber wird es auch die letzte Kollektion sein?

Das bayerische Modelabel Strawanza® (seit 2011 als Bavarian Couture bekannt geworden durch bayerische Sprüche auf Textilien) ist erwachsen geworden und überzeugt mit neuer Winterkollektion „Berg & Bier“. In sozialen Medien kursieren Gerüchte, dass es die letzte Kollektion des Geschwisterpaars Laura und Christoph aus Schwabhausen bei Dachau sein könnte.

Strawanza®: Von bedruckten Textilien zur ernstzunehmenden Modemarke

2011 ging es los und seitdem steil nach oben. Die Geschwister Laura und Christoph ließen seit 2011 T-Shirts mit Mundart-Sprüchen bedrucken, lustige oder freche Gsatzl und Redensarten auf Bairisch. Der bayerische Dialekt soll entstaubt daherkommen und ist Hauptbestandteil der mittlerweile 14 Kollektionen der Dachauer Marke.

Das bayerische Modelabel Strawanza® ist erwachsen geworden. © Strawanza – Bavarian Couture

In den ersten Jahren war der Witz am wichtigsten. Die Sprüche sollten lustig und markant sein, außerdem typisch bayerisch. Nach und nach wollten Laura und Christoph sich aber zu einer ernstzunehmenden Modemarke entwickeln, mit hochwertigen Stoffen, besonderen Schnitten und nachhaltiger Produktion.

Neue Winterkollektion „Berg & Bier“: Das finale Kapitel von Strawanza®?

Nun erscheint die neue Winterkollektion mit dem Titel „Berg & Bier“. Neu im Sortiment sind Skibrillen, wuchtige Hoodies für den Outdoorbereich und dezente Mützen in modernen Farben. Alles sieht wieder ein Stück mehr nach Modemarke aus und die ganze Kollektion bekräftigt die Absicht des Geschwisterpaares, sich zur starken Brand zu entwickeln. Dennoch werden die Wurzeln nicht vergessen und gehören nach wie vor zur Identität. So sind Bergsprüche im Dialekt, wie „Mia seng uns oben“ oder klassisches wie „Obacht gehm, länger lebn“ ebenso im neuen Sortiment.

Nun wurde die neue Kollektion mit dem Zusatz „Das finale Kapitel“ veröffentlicht und die Fans in den sozialen Medien fragen sich, was es damit denn auf sich hat. Entsetzte Kommentare wie „Ist das eure letzte Kollektion?“ oder „Was meint ihr mit finalem Kapitel?“ sind zu lesen.



Auf Anfrage sagt Christoph: „Jede Kollektion könnte die letzte sein und nach 10 Jahren machen wir uns natürlich schon Gedanken, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist“. Ebenso beschreibt der 30-jährige Gründer, dass Überlegungen nach Veränderung immer mehr werden. „Im Leben ist es immer wichtig, wieder neue Erfahrungen zu machen. Andererseits ist Strawanza natürlich unser Baby, von dem wir uns nur sehr schwer trennen können“.



Es scheint so, als wäre das finale Kapitel noch nicht ganz ausformuliert und es bleibt spannend. Jedenfalls ist die neue Kollektion ein fulminanter Auftakt in die neue Wintersaison.

Noch ist nicht klar, ob „Berg & Bier“ die letzte Kollektion von Strawanza® ist. © Strawanza – Bavarian Couture

