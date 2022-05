Strawanza: Bayerisches Lebensgefühl kommt nach Landshut ins City Center

Teilen

Strawanza gibt‘s eigentlich nur online, aber jetzt kommt das Kultlabel nach Landshut. © Strawanza – Bavarian Couture

Strawanza ist in Landshut zu finden: Besucher können bayrische Power live vor Ort im City Center erleben.

Strawanza ist ein Modelabel aus Schwabhausen bei Dachau. Das bayerische Lebensgefühl wird auf ihren Textilien mit fairer und nachhaltiger Mode verknüpft. Seit 2011 stehen die Geschwister Laura und Christoph Forstner hinter dem Label, das vormals unter dem Namen „Bavarian Couture“ bekannt war. Motive wie „Schmusen warad jetzt schee“ oder „Zamreissn, Speze“ können normalerweise nur online bestellt werden. Doch für drei Tage, vom 20. bis 22. Mai, ist der Strawanza Pop-Up-Store geplant. In diesem Zeitraum findet man Strawanza erstmals in der Landshuter Innenstadt, im Erdgeschoss des City Center Landshut. Die neue Kollektion „Furtgeh Forever“ sowie viele weitere Hoodies, Shirts und Accessoires können hier live begutachtet, anprobiert und natürlich auch gekauft werden. Geschenktipp: Über die Kasfuas-Socken freuen sich Papas am Vatertag.

Impressionen: Strawanza Fotostrecke ansehen

Strawanza Pop-Up-Store Landshut 20. bis 22. Mai (einschließlich verkaufsoffener Sonntag) City Center Landshut, im Erdgeschoss Am Alten Viehmarkt 5, 84028 Landshut Uhrzeit: ca. 10 bis 18.30 Uhr

Unternehmenskontakt

Strawanza® - Bavarian Couture

Bavarian Couture GmbH | Ringstraße 36 | 85247 Schwabhausen

Tel: +49 1590 1887284 | Geschäftsführer: Christoph Paul Forstner

servus@strawanza.de | www.strawanza.de

Instagram

Youtube