Ausstellung zur Dorfgeschichte Pipinsried: Kinder- und Jugendzeit

Die Ausstellung zur Dorfgeschichte Kinder- und Jugendzeit in Pipinsried zeigte auf, wie sehr sich die Zeiten in den vergangenen 100 Jahren geändert haben. Beim Pfarrfest wurden viele Erinnerungen wach.

Pipinsried – Wie sich die Kinder- und Jugendzeit in Pipinsried in den vergangenen 100 Jahren entwickelt hat, das stand im Mittelpunkt der Ausstellung, die wiederum von Rosmarie Henkel zum Pfarrfest zusammengetragen wurde. Elfriede Heilmeier stand ihr dabei wie stets bei den vielen Vorbereitungen zur Seite, und natürlich waren es letztlich die Pipinsrieder selbst, die viel Material zur Ausstellung lieferten.

So kam eine viel bestaunte Schau zustande, die nicht nur bei den älteren Einwohnern viele Erinnerungen wach rief, sondern auch die Jugend ins Staunen versetzte. „Um 1900 war Pipinsried ein reines Bauerndorf“, erzählt Rosmarie Henkel, die dabei nie müde wird, in der Geschichte des Ortes zu wühlen. „Damals waren Großfamilien mit zehn Kindern keine Seltenheit, die streng von den Eltern, Großeltern oder Paten nach dem christlichen Glauben erzogen wurden“, erinnert sich die gebürtige Pipinsriederin.

Die Fotos mit den strengen Blicken der Kinder würden das harte Leben, Zucht und Sitte widerspiegeln. Viel Freiraum hatte der Nachwuchs nicht, denn wirkliche Freizeit gab es in der Regel nur sonntags zwischen dem Kirchgang und dem Gebetsläuten am Abend. Sonst mussten auch die Kinder schon auf dem Hof oder im Haus mithelfen. Die Buben wurden mit zehn, zwölf Jahren oft schon zum Nachbarn zum Kühe- oder Gänsehüten geschickt, und die Mädchen mussten „Kindsdirn“ nicht nur bei den jüngeren Geschwistern machen, sondern oft auch in der Nachbarschaft. Als „Lohn“ bekamen sie dafür meist nur das Essen. Und zu Hause war man oft froh, dass ein Esser weniger am Tisch war. Entsprechend gab es auch kaum Spielzeug. Eine Puppe war eine Rarität, und sie bekam zu Weihnachten oft nur ein neues „Gwand“ und sah dann wie neu aus.

Aber auch erste Hoagarten wurden gepflegt, etwa beim „Zimmerwaschtl“, beim „Kneißl“ oder beim „Dessn“, wo sich die Jugend einfand, miteinander spielte, sang oder tanzte. Beim Wirt gab es eine hölzerne Kegelbahn, die eifrig besucht wurde, und auch eine erste Gruppe von Akkordeonspielern fand sich.

+ Seltene Anlässe, um zu feiern: Die Kinder- und Jugendzeit war in Pipinsried früher von Arbeit geprägt. © gh

Durch die Ansiedlung einiger Industriebetriebe in der Münchner Region um 1930 hatten dann schon eine Reihe von Jugendlichen die Möglichkeit, eine Lehre anzutreten, und etliche Mädchen gingen als Hausmadl in die Stadt. Mit den beiden Weltkriegen verlor Pipinsried auch viele junge Männer. „Vor allem nach dem 2. Weltkrieg veränderte sich das Leben in Pipinsried total durch den Zuzug der vielen Heimatvertriebenen“, erinnert sich Rosmarie Henkel noch gut. Die Kinder und Jugendlichen wurden plötzlich mit völlig anderen Lebensweisen konfrontiert.

Große Veränderungen in den 50er Jahren

Überhaupt änderte sich durch die Industriealisierung in den 50er Jahren sehr viel. Es gab Arbeit in Dachau und München, wohin von Pipinsried aus ein Bus fuhr. Man konnte eine Lehre machen, vielleicht auch studieren, Musik hören, nach Altomünster ins Kino gehen, bei den Gartenfesten an den Markttagen teilnehmen. Zwar wurde 1974 die zweiklassige Schule in Pipinsried aufgelöst und die Kinder nach Altomünster in die Schule geschickt, doch entstand dafür in den alten Räumlichkeiten zunächst Platz für eine Kinder- und Jugendgruppe, und 1991 schließlich für einen Kindergarten. Den oberen Stock nahmen die Pipinsrieder Musikanten in Beschlag, die immer schon sehr um die Jugendarbeit bemüht waren und die heuer ihr 40-jähriges Bestehen feiern konnten.

Auch der Schützenverein Pipinsgilde hat seit den 90er Jahren eine aktive Jugend und auch der Gartenbauverein steht für tolle Nachwuchsarbeit. Die örtliche Feuerwehr steht in der Jugendausbildung in nichts nach und hat die Wehr nicht nur für die Burschen, sondern auch die Mädchen geöffnet.

Dass natürlich die Buben alle am liebsten Fußballer geworden wären, war nach der Gründung des FC Pipinsried klar. Dass die Kinder- und Jugendarbeit vor allem im kirchlichen Bereich nach wie vor sehr groß geschrieben wird, das spiegelt das rege Leben im 1995 errichteten Pfarrheim wieder. Ob Sakramentsvorbereitungen, Kindergottesdienste, Ministrantentreffen, Gespräche, gemeinsames Singen und Musizieren, die Räume sind zum Dreh- und Angelpunkt des Dorfes geworden.

So waren auch zu dieser Ausstellung sehr viele Besucher gekommen, um die vielen Bilder zu betrachten, sich an den vielen alten Kleinigkeiten, wie dem Kinderbettchen aus dem Jahr 1869, zu erfreuen oder die alten Spiele und Bücher zu bestaunen. Viel Beachtung fand auch die Puppenstube, die der Schneider Josef Schneller 1947 im Tausch gegen das Nähen eines Anzuges für die Kinder erstanden hat und heute noch bei Rosmarie Henkel als Kostbarkeit aufbewahrt wird. Beim Rundgang wurden viele Erinnerungen aufgefrischt.

Gisela Huber