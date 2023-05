Luftreiniger sind kaum mehr in Betrieb

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Richtig benutzt, haben Luftreiniger durchaus positive Effekte auf die Luftqualität im Klassenzimmer – richtiges Stoßlüften aber auch. Symbolbild: Hoppe/Dpa © Sven Hoppe

Um Kinder und Personal der Dachauer Kitas, Grund- und Mittelschulen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, hatte die Stadt viel Geld in den Kauf mobiler Luftfilter investiert. Mittlerweile aber sind die Geräte kaum mehr in Betrieb. Eine Umverteilung der Filter innerhalb der städtischen Einrichtungen ist aber nicht möglich. Grund: Bürokratie.

Dachau – Stefan Kolbe hatte es immer schon befürchtet: Die mobilen Luftreinigungsgeräte würden – zusammengefasst – nur einen Haufen Geld kosten, wenig bringen im Kampf gegen Corona und am Ende als „Elektroschrott“ irgendwo herumstehen. Der Karlsfelder Bürgermeister hatte daher im Kreistag im Herbst 2021 zur Mehrheit derer gehört, die den Kauf der Geräte abgelehnt hatten (wir berichteten).

Bei der Stadt war man einen anderen Weg gegangen. Um die Sicherheit der Kinder und des Personals erhöhen, bestellte man im September 2021 für sämtliche Kitas, Kindergärten, Grund- und Mittelschulen Luftfilter. Einzig die Mittelschule an der Eduard-Ziegler-Straße ging leer aus – das Gebäude war nach seinem Umbau 2019 bereits mit einer topmodernen Lüftungsanlage, sprich einer Klimaanlage, ausgerüstet worden und benötigte die mobilen Geräte daher nicht.

Nun, nachdem die Weltgesundheitsorganisation WHO die Pandemie für beendet erklärte und auch das Wetter langsam wieder ein konventionelles Lüften der Klassen- und Kitaräume erlaubt, gab die Stadtverwaltung auf Antrag von Bündnis-für-Dachau-Stadtrat Michael Eisenmann im Familien- und Sozialausschuss ein Update zu den Filtern: Wie wurden und werden sie benutzt? Wie hoch waren die Fördergelder durch den Freistaat? Und wie geht es mit den Geräten weiter?

Die erste Antwort von Amtsleiter Markus Haberl lautete: Die Geräte, nachdem sie denn mit einiger Verspätung endlich im Frühjahr 2022 geliefert wurden, waren „sehr intensiv“ im Einsatz. Zuletzt aber sei die Nutzung der Filteranlagen, vor allem an den Schulen, stark zurückgegangen. Auf eine entsprechende Rund-Mail an die Schulen etwa antwortete Schulleiterin Andrea Wiesner von der Grundschule Augustenfeld: „Die Luftreinigungsgeräte werden bei uns kaum noch eingesetzt.“ Nur „im fensterlosen Besprechungsraum“ würden sie zuweilen noch genutzt. An der Grundschule an der Anton-Günther-Straße sind die Filter nach Worten von Rektorin Andrea Noha „eher nicht mehr“ im Einsatz. Auch an der Grundschule Dachau-Süd berichtet Nohas Kollegin Dorothea Zigldrum von nur noch „sporadischem“ Einsatz.

Auch wenn nach der Rechnung von Alice Nüßl, Rektorin der Mittelschule an der Anton-Günther-Straße, die Luftfilter also nur eine „Maximal-Nutzungszeit von zwei bis vier Monaten“ auf dem Buckel haben, so zeigte sich der Freistaat am Ende doch spendabel: Von den Gesamtkosten in Höhe von rund 365 000 Euro betrug der Eigenanteil der Großen Kreisstadt laut Haberl am Ende nur rund 160 000 Euro.

Allerdings: Die Förderung war nach den Förderrichtlinien streng raum- und zweckgebunden. Und diese Bindung macht die weitere Handhabung der Geräte nun kompliziert. Auf Nachfrage von Schulreferentin Katja Graßl (CSU), ob man die Filter denn nicht von den Schulen, die die Geräte loswerden wollten, hin zu den Kitas und Kindergärten, die die Filter nach wie vor einsetzen, transportieren könne, gab es von Seiten Haberls zunächst ein langes Seufzen und dann folgende Antwort: „Nein.“ Die Fördermittel seien streng an die Einrichtung und dort an jeweilige Räume gebunden.

Das heißt konkret: Eine Grundschule zum Beispiel darf ihre Filter nicht an eine Kita abgeben. Und selbst innerhalb einer Einrichtung darf man nicht wechseln: Steht ein Luftfilter in einem Raum mit einem Fenster, darf er nicht einfach in ein Zimmer mit zwei Fenstern getragen werden. Sollte die Stadt die Geräte dennoch entgegen dem jeweiligen Förderbescheid einsetzen, droht eine Rückzahlung des Geldes.

Und allen Stadträten, die an dieser Stelle gedacht haben mögen: „Das fällt doch keinem Menschen auf, wo die Geräte stehen“, denen berichtete Oberbürgermeister Florian Hartmann am Ende, dass aktuell eine „Sonderprüfung“ laufe. Sprich: Die zuständigen Münchner Ministerialen kontrollieren tatsächlich, wie die Stadt mit den vom Freistaat bezuschussten Geräten umgeht.

Der OB fasste die Filter-Förderung am Ende ironisch so zusammen: „Ja, die Flexibilität ist grandios in diesem Fall.“ Schulreferentin Graßl wollte es positiv sehen: „Der nächste Winter kommt bestimmt.“ Insofern sei es doch gar nicht schlecht, wenn alle Einrichtungen ihre CO2-Sensoren und Luftreinigungsgeräte behalten müssten? AfD-Stadtrat Markus Kellerer bat schließlich darum, aus Sparsamkeitsgründen die Filter zumindest über den Sommer nicht laufen zu lassen: „Das kostet uns nur Strom und Geld.“