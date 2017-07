Stromausfall in Karlsfeld und Bergkirchen

Fast zwei Stunden waren gestern Nachmittag große Teile Karlsfelds und Bergkirchens ohne Strom. Die Ursache ist noch unklar.

Karlsfeld – Gegen 16.15 Uhr ist bei der Polizei getern die Mitteilung eingegangen, wonach in der Münchner Straße in Karlsfeld einige Ampeln ausgefallen wären. Doch das war nicht alles. Nach und nach wurde bekannt, dass auch einige Wohnhäuser sowie Geschäfte ohne Strom sind.

Wie sich beim Stromversorger, den Bayernwerken, herausstellte, waren an die 100 „Stationen“ betroffen, auch im Bereich Bergkirchen. Eine Ursache für den großen Stromausfall ist gestern nicht mehr bekannt geworden. Die Bayernwerke arbeiteten mit Hochdruck an der Problembehebung. Einige „Stationen“ konnten relativ schnell wieder in Betrieb genommen werden, bei anderen dauerte es länger. Gegen 18.30 Uhr war der Strom überall wieder da. dn

Rubriklistenbild: © dpa