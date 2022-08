Stücke, die auch in Köln und Chemnitz begeistern

Bei der Niederrother Theatergruppe gestartet, jetzt Theaterautor für ganz Deutschland: Wolfgang Böck. © Privat

Theaterspielen hat Wolfgang Böck schon als Kind begeistert, mittlerweile ist der 48-jährige Niederrother aber auch ein bundesweit erfolgreicher Theater-Autor.

Niederroth - Böck fühlt sich seit 35 Jahren wohl auf der Theaterbühne und hat mit zwölf Jahren in der Kindertheatergruppe Niederroth seine Leidenschaft für das Schauspiel entdeckt. Böck gesteht, vom verstorbenen Niederrother Theaterchef Josef Siedersberger viel gelernt zu haben. Schon seit vielen Jahren schreibe er kleine Einakter und Sketche, aber an Dreiakter habe er sich erst nach seinem schweren Autounfall vor drei Jahren herangewagt.

Theaterstücke von Wolfgang Böck sind gefragt

Da habe er das Stück „Als Man(n) den Haushalt erfand“ geschrieben. Dieser Dreiakter kam direkt gut an, wurde von dem Onlineverlag „mein-theaterverlag.de“ im nordrhein-westfälischen Wassenberg angenommen und 2020 in dessen Portfolio gelistet. Sechs Monate später wurde dieses Werk Böcks außerdem nach Hessen verkauft, wo es coronabedingt aber nicht mehr aufgeführt werden könnte.

Doch die Pandemie konnte den Niederrother in seinem Theater-Eifer nicht bremsen: Mittlerweile, so Böck stolz, „habe ich fünf Dreiakter, einen Einakter und zwei Krimidinner im Verlag gelistet“! Zum Krimidinner „Schwarzwälder-Gifttorte und Kalter Kaffee“, das Böck in mindestens fünf Vorstellungen im Niederrother Sportheim aufführen möchte, kam er beispielsweise erst nach expliziter Aufforderung durch den Verlag. Ein weiteres Stück, der „Mord im Café Hüftgold“, hat sich bereits ins sächsische Chemnitz verkauft und soll Mitte Oktober auch auf einer Theaterbühne in Hessen gespielt werden. Gut im Geschäft ist Böck auch mit dem Einakter „Reine Männersache“, der nach Köln und Paderborn verkauft wurde.

Beim Krimidinner „Schwarzwälder Kirschtorte und Kalter Kaffee“ möchte der junge Niederrother aber zurück zu seinen Wurzeln – und damit auf die Bretter, die für ihn die Welt bedeuten: Er wird selbst mit auf die Bühne gehen und dabei den Café-Besitzer mimen. Fünf weitere Laiendarsteller aus dem Landkreis vervollständigen das Theaterensemble, sofern die Bühne im Sportheim Niederroth im Laufe des Oktobers für Böcks spannendes, aber auch lustiges Stück – je nach Coronalage – zur Verfügung steht.

Genaue Termine für das Krimidinner gibt es daher noch nicht, sie werden aber rechtzeitig bekannt gegeben.

