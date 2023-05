Stühlerücken im Dachauer Stadtrat: Markus Erhorn tut sich mit Wolfgang Moll zusammen ‒ CSU verliert einen Sitz

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Die Dachauer Altstadt © Imago

Im Stadtrat verschieben sich ab 1. August die Mehrheiten. Indem Markus Erhorn (Freie Wähler Dachau) sich nämlich mit dem bisherigen Einzelkämpfer Wolfgang Moll (Wir) zusammentut, verliert die CSU in sämtlichen Ausschüssen einen Sitz. Die Christsozialen sind sauer.

Dachau – Zuletzt war es im Stadtrat einsam geworden um Markus Erhorn. Bei den jüngsten Kommunalwahlen im März 2020 waren seine Freien Wähler Dachau nur noch auf zwei Sitze gekommen. Vergangenen Sommer dann wechselte sein Parteifreund Robert Gasteiger „aus persönlichen Gründen“ die Lager und schloss sich Horst Ullmanns Bürgern für Dachau an. In der Ausschussgemeinschaft mit Ullmann und Gasteiger bildete Erhorn damit den Juniorpartner. „Für mich als Freien Wähler hat es einfach nicht mehr gepasst“, sagt Erhorn über seine vergangen Monate im Stadtrat – und zog nun die Konsequenzen: Zum 30. Juni verlässt er den Zusammenschluss mit Ullmann und Gasteiger. „Im Guten“, wie er betont.

Markus Erhorn tut sich mit Wolfgang Moll zusammen

Als Einzelkämpfer im Stadtrat aber würde Erhorn nicht mehr in Ausschüssen vertreten sein, was ihn nun veranlasste, sich mit dem zweiten Einzelkämpfer im Stadtrat zusammen zu tun: Wolfgang Moll, früher CSU-, dann parteiloser Stadtrat und seit viereinhalb Jahren Frontmann der politischen Gruppierung „Wir – für Heimat, Werte und Zukunft“.

„Mit Wolfgang wird das eine Partnerschaft auf Augenhöhe“, frohlockt Erhorn. „Wir haben die gleichen Ziele, gehören zum gleichen bürgerlichen Lager“. Er sei zuversichtlich, „gemeinsam was reißen“ zu können.

Moll ist ebenfalls zufrieden mit dem Bündnis mit dem Freien Wähler. Schon vor der Wahl habe er eine Zusammenarbeit angeregt. Zudem ermöglicht ihm nun die Tatsache, dass er fortan als Ausschussgemeinschaft unter der Bezeichnung „Freie Wähler Dachau/Wir – für Heimat, Werte und Zukunft“ im Stadtrat unterwegs ist, eine Mitarbeit in den wichtigen Ausschüssen. Bislang nämlich durfte der Einzelkämpfer Moll nur in der einmal monatlich stattfinden Stadtratsvollversammlung mitstimmen – an den Diskussionen und Entscheidungsprozessen im Vorfeld war er nicht beteiligt.

Die Freude über die neue Ausschussgemeinschaft hält sich bei der CSU in Grenzen

Die Freude über die neue Ausschussgemeinschaft hält sich aber vor allem bei der CSU in Grenzen. Sie ist es nämlich, die der neuen Ausschussgemeinschaft nun Platz machen muss. Statt bisher vier dürfen die Christsozialen fortan nur noch drei ihrer Stadträte in die Ausschüsse schicken.

CSU verliert einen Sitz in wichtigen Ausschüssen

Wie Oberbürgermeister Florian Hartmann bestätigt, gilt die neue Sitzverteilung für Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Planungsausschuss, Familien- und Sozialausschuss, Kulturausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss sowie den Werkausschuss. Die Verteilung der 14 zur Verfügung stehenden Ausschussplätze sei nun folgende:

Die größte Fraktion SPD behält ihre vier Sitze, die CSU hat nur noch drei, die Grünen behalten ihre zwei, die AfD und die Bürger für Dachau ihre Einzelsitze. Zudem gibt es die Ausschussgemeinschaft ÜB/FDP mit einem Sitz, das Bündnis für Dachau/die Linke mit einem Sitz und nun – neu – die Freien Wähler Dachau/Wir. „Die Bildung von Ausschussgemeinschaften durch einzelne Stadtratsmitglieder, die sonst keinen Ausschusssitz erhalten würden, ist zulässig“, betont der OB. In Kraft treten werde die neue Ausschuss-Sitzverteilung am 1. August.

Florian Schiller, Fraktionssprecher der CSU, ist – wenig überraschend – nicht glücklich mit der neuen Situation. Grundsätzlich bevorzuge der aktuell gültige Verteilungsschlüssel leider „kleine Gruppen und Ausschussgemeinschaften zu Lasten der größeren“. In diesem speziellen Fall nennt er es auch „keinen freundlichen Akt, der CSU im Dachauer Stadtrat einen Sitz abzuknöpfen“.

Für Schiller gibt es bei diesem Vorgang „eigentlich nur einen einzigen Nutznießer, und das ist Wolfgang Moll“. Was Erhorn dazu bewogen habe, sich von Ullmann und Gasteiger zu trennen und das neue Bündnis mit Moll zu wagen, das wisse er nicht. Was Schiller aber doch festgestellt haben will: „Seit 2020 wollte keine Gruppierung mit Moll zusammenarbeiten.“

Erhorn betont derweil, dass er den Schritt nicht gegangen sei, „um die CSU zu ärgern“. Er wolle auf keinen Fall „ein Bündnis gegen die CSU“! Die Neuverteilung der Sitze sei eben einfach eine Frage der Arithmetik gewesen, bei der die Kollegen der CSU schlicht und einfach verloren hätten.