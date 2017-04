Suche nach vierjährigem Bub endet glücklich

Die verzweifelte Suche nach einem vierjährigen Buben in Dachau-Ost endete am Samstagnachmittag glücklicherweise erfolgreich: Der Bub wurde gefunden, seine Mutter konnte ihn wieder in die Arme schließen.

Dachau– Mehrere Mütter haben sich am späten Samstagnachmittag mit ihren Kindern an einem Spielplatz in Dachau-Ost getroffen, wie die Polizei mitteilte. In einem unbeobachteten Moment entfernte sich ein Vierjähriger und erkundete die Gegend. Als den Eltern das Verschwinden des Buben auffiel, suchten sie sofort die Umgebung ab – allerdings erfolglos. Daher alamierten die die Polizei. Als die Bematen mit zahlreichen Einsatzkräften die Gegend absuchten, wurde der Bub von einem Passanten einige hundert Meter vom Spielplatz entfernt aufgegriffen. Dem Passanten kam es auffällig vor, dass der Junge alleine unterwegs war, deshalb sprach er ihn an. Der Junge erklärte, dass er sich verlaufen habe. So konnte der Vierjährige seiner überglücklichen Mutter übergeben werden.

dn