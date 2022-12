Tolle Neuauflage des Sulzemooser Christkindlmarktes dank Madlverein und vielen Helfern

An die kleinen Marktbesucher verteilte Nikolaus Hans Lutter Geschenke. © Christian Stangl

Klein, aber fein und somit etwas Besonderes: So hat sich der Sulzemooser Christkindlmarkt, der heuer erstmals nach über zwei Jahrzehnten in einer Neuauflage stattfand, präsentiert und zahlreiche Besucher angelockt. Organisiert hat ihn der Sulzemooser Madlverein.

Sulzemoos – Der Markt, der sich ursprünglich am Platz an der Pfarrkirche befand, wurde zuletzt im Jahr 2001 veranstaltet – somit war es aus Sicht des Madlvereins wieder an der Zeit, einen neuen auf die Beine zu stellen. Gesagt, getan, einige Mitstreiter aus den Reihen von Sulzemooser Vereinen und regionalen Anbietern waren schnell gefunden. Als geeigneter Veranstaltungsort erwies sich der Platz um das Sulzemooser Rathaus, an dem im Sommer schon das Dorffest stattgefunden hatte.

Elf Marktstände luden zum Essen, Trinken und Bestaunen ein. Auch das Wetter spielte mit und schuf mit den ersten Schneeflocken und dem Sulzemooser Kirchturm im Hintergrund die perfekte Kulisse.

Der Nikolaus kam mit Krampus und Engel

Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Johannes Kneidl sorgte der Kinderchor Sulzemoos unter der Leitung von Martina Sedlmeir mit einigen Liedern für vorweihnachtliche Stimmung. Im Anschluss spielte die Edelweißkapelle Einsbach für die Marktbesucher Weihnachtslieder. Nikolaus Hans Lutter verteilte Päckchen, gefüllt mit Leckereien und kleinen Spielzeugen an alle Kinder. Begleitet wurde der Nikolaus, so wie es sich gehört, von Krampus Tobias Hensel und Engel Antonia Reger. Zum Dank ließen die Kinder noch das Lied „Lasst und froh und munter sein“ anstimmen.

Der Kinderchor Sulzemoos sorgte für vorweihnachtliche Stimmung. © Christian Stangl

Wer Lust hatte, konnte bei Einbruch der Dunkelheit außerdem an einer einstündigen Fackelwanderung teilnehmen, die sich der Madlverein ausgedacht hatte.

Am Ende des Markttages, der bei Glühwein, Punsch und vielen kulinarischen Schmankerln noch bis spät in die Nacht dauerte, zeigten sich alle Fieranten mit der großen Resonanz sehr zufrieden. Mehrere hundert Besucher wurden gezählt, sodass eine Wiederholung im nächsten Jahr nicht ausgeschlossen ist.

VON CHRISTIAN STANGL