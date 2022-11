Hybride Bürgerversammlung: 100 Zuhörer vor Ort, 300 zuhause

Rund 100 Bürger waren zur Bürgerversammlung in die Sulzemooser Turnhalle gekommen. © cst

Die Bürgerversammlung in Sulzemoos fand in diesem Jahr in hybrider Form statt. Bürgermeister Johannes Kneidl informierte die Teilnehmer über die neuesten Entwicklungen in der Gemeinde.

Sulzemoos – Bürgermeister Johannes Kneidl hat auch die zweite Bürgerversammlung seiner Amtszeit hybrid abgehalten. Die Bürger konnten die Präsenzveranstaltung in der Sulzemooser Mehrzweckhalle, zu der etwa 100 Interessierte und damit doppelt so viele wie beim letzten Mal gekommen waren, so auch bequem live von zu Hause über YouTube mitverfolgen. Rund 300 Zuschauer nutzten diese Möglichkeit, im vergangenen Jahr waren es 180 gewesen.

Zuerst stellte der Rathauschef Bürger, die besondere Ehrungen erhalten haben, vor und gab einen Überblick über die Bevölkerungsentwicklung der 3185 Einwohner zählenden Gemeinde. Als besonders positiv bewertete er dabei die zunehmende Zahl an Geburten. Wie viele andere Gemeinden hat auch Sulzemoos Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen: „Dabei gab es von allen Seiten enorme Unterstützung. Für die große Solidarität möchte ich mich bedanken, insbesondere bei der Nachbarschaftshilfe.“

2024 könnte es schwierig werden

Ein besonderer Höhepunkt in diesem Jahr war das Bürgerfest, das rund 1000 Menschen besuchten. „Wer nicht da war, hat etwas verpasst“, findet Johannes Kneidl. Anschließend erläuterte er die Haushaltszahlen und Steuereinnahmen: „2022 war ein gutes Jahr für die Gemeinde, aber insbesondere 2024 könnte aufgrund hoher Umlagezahlungen und der unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung zu einer Herausforderung werden.

Ein Schwerpunkt bei vielen Projekten stellt der Klima- und Artenschutz dar. Neben Vorhaben wie einer kostenlosen Photovoltaik-Beratungsaktion, der Teilnahme am Stadtradeln, dem Anlegen von Lerchenfenstern in Äckern, Blühstreifen oder der naturnahen Bewirtschaftung von Öko-Flächen hob er besonders den Umbau des Gemeindewaldes von einer Fichtenmonokultur in einen gesunden Klimawald hervor.

Auch für das kommende Jahr sind einige Dinge geplant, darunter eine Biotopfläche in Sulzemoos-Ost und ein Artenhilfsprogramm für Rebhühner in Wiedenzhausen.

Die Gemeinde möchte auch die Elektromobilität fördern. Dazu wird im Gewerbegebiet ein Ladepark für Elektrofahrzeuge errichtet, und in Einsbach und Wiedenzhausen sollen im nächsten Jahr E-Ladepunkte installiert werden. Besonders stolz ist der Bürgermeister darauf, dass die Gemeinde Sulzemoos mehr Energie aus erneuerbaren Energien produziert (aktuell 185 Prozent) als sie selbst verbraucht – „und das schon seit mehreren Jahren“.

Windkraft und Glasfaserausbau

Ob auch in der Gemeinde Windkraftanlagen errichtet werden, konnte Kneidl nicht sagen. „Fast alle Landkreisgemeinden haben sich zusammengeschlossen und einen Planer damit beauftragt, eine Bestandsaufnahme für potenzielle Flächen durchzuführen“, erklärte Kneidl. Zudem erarbeite der Regionale Planungsverband München an einem Plan für Windkraft-Vorranggebiete. „Wir müssen uns zuerst die Grundlagen anschauen, um vernünftige Entscheidungen treffen zu können“, findet er.

Im Gemeindeleben tut sich einiges, wie die Ausführungen von Johannes Kneidl zeigten. In Wiedenzhausen entsteht im Rahmen des kommunalen Wohnungsbaus ein Mehrfamilienhaus und in Orthofen soll Bauland ausgewiesen werden. Die Sanierung des westlichen Teils der Römerstraße in Einsbach wird in Kürze losgehen. Die Expressbuslinie Dasing-Pasing soll an Egenhofen angebunden werden.

Der Glasfaserausbau in Einsbach und den Weilern ist abgeschlossen, im nächsten Schritt werden Wiedenzhausen, Orthofen und der Lindenhof folgen. Sulzemoos und Eichenhof kommen zuletzt an die Reihe. „Unser Ziel ist, dass jedem Haus ein Glasfaseranschluss angeboten werden kann“, betonte der Gemeindechef. Am Sportplatz in Sulzemoos und am Rathaus wurden zudem zwei Bayern-Wlan-Hotspots eingerichtet.

Schülerzahl entwickelt sich nach oben

Für die Verbesserung ihrer Spielplätze nimmt die Gemeinde Geld in die Hand. So wird der Spielplatz am Sportheim Sulzemoos als Räuber-Kneißl-Themenspielplatz bis Juni 2023 neu konzipiert. Für den Spielplatz beim katholischen Pfarrheim in Einsbach wurde mit Unterstützung der Bürgerstiftung ein neues Spielgerät beschafft.

Der Dorfmarkt in Sulzemoos hat sich aus Sicht Kneidls etabliert, auch „wenn wir leider Pech mit einigen Regentagen hatten“. Erfreut zeigte sich der Rathauschef darüber, dass die Gemeinde Sulzemoos seit diesem Jahr Mitglied beim Bayerischen Städtetag ist, wovon auch kleine Kommunen profitieren. Auch die Westallianz habe sich mittlerweile in der Öffentlichkeit positiv etabliert.

Mittlerweile besuchen über 1000 Schüler die Grund- und Mittelschule Odelzhausen, mit steigender Tendenz: „Wir leben von unseren Kindern, und es ist toll, wie sich die Schülerzahlen entwickeln.“

Bei den gemeindlichen Kindertagesstätten kündigte Kneidl für das kommende Jahr eine Anpassung der Gebühren an. „Wir sind hier aktuell extrem niedrig“, betonte er. Für die Feuerwehr Sulzemoos soll nach fast 30 Jahren ein neues Fahrzeug beschafft werden. Die Gesamtkosten dafür liegen bei 432 000 Euro.

Auch über längerfristige Stromausfälle hat sich die Gemeindeverwaltung Gedanken gemacht. „Wir haben vorgesorgt und sorgen weiter vor“, erklärte der Rathauschef. Für kritische Infrastruktur wie die Kläranlage existiere eine Notstromversorgung. Bei einem längeren Stromausfall dienen die Feuerwehrgerätehäuser in allen Ortsteilen sowie die Pension Fried in Orthofen als Anlaufstelle für die Bürger und werden dann durch die Feuerwehren besetzt. Kneidl hält es aber für unwahrscheinlich, dass dieser Fall eintritt.

Dann erhielten die Bürger das Wort (eigener Bericht folgt). Wer sich im Übrigen das ganze Video zu dieser Bürgerversammlung ansehen möchte, findet den Link dazu auf der Homepage der Gemeinde Sulzemoos unter www.sulzemoos.de/versammlung

Christian Stangl

