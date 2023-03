Gartenbauverein Wiedenzhausen ehrt seine Mitglieder

Von Anfang an dabei: die anwesenden Gründungsmitglieder mit Werner Gruber und Peter Kratzer (v.l.) . © huber

Bei der Jahresversammlung des Gartenbauvereins Wiedenzhausen stehen Ehrungen im Mittelpunkt.

Wiedenzhausen – Die Jahresversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Wiedenzhausen fand beim Huberwirt statt. Der Vorstand freute sich sehr, dass knapp 60 Mitglieder der Einladung gefolgt waren. Vorsitzender Peter Kratzer begrüßte zudem seine Vorgängerin Heidemarie Stumpferl, den Ehrenvorsitzenden Walter Wilbert und den Kreisverbandsvorsitzenden Werner Gruber.

Im Tätigkeitsbericht ließ Kratzer die vergangenen zehn Monate seit den Neuwahlen Revue passieren. Zuerst bedankte er sich bei Stumpferl für ihre zehn Jahre andauernde Arbeit als Vereinschefin bis Mai 2022 und erwähnte, dass sie noch vom Kreisverband geehrt werde.

Bei der ersten Sitzung des neuen Vorstands hatte sich Melanie Weinert laut Kratzer kurzentschlossen nachträglich ins Gremium wählen lassen, um „für den Nachwuchs entsprechende Betreuung zu liefern“.

Kratzer erwähnte bei seinem Rückblick, dass beim Gartenwettbewerb 2022 „Obstvielfalt im Hausgarten“ des Kreisverbands sieben Wiedenzhauser Gärten einen Sonderpreis erhielten. Ende Juli fand das traditionelle Dorffest statt, das nach nicht allzu langer Vorbereitungszeit vom Gartenbauverein allein organisiert worden war. „Es war ein ausgesprochen erfolgreiches und vor allem lustiges Fest“, so Kratzer.

Im November stellten laut Kratzer Josef Schamberger und Erwin Salvermoser Blumenbottiche an den Ortseingangsschildern auf, die von der Familie Stumpferl gespendet worden waren. Am Freitag vor dem ersten Adventswochenende stellten Hans Vetter und Hans Stumpferl die von der Familie Schuri gespendete Douglasie am Maibaum auf.

Das vorweihnachtliche Treffen am zweiten Adventssamstag auf dem Platz vor der Kirche mit den „Original Wiedenzhausener Musikanten“ war nach Angaben des Vorsitzenden ein voller Erfolg. Durch den Verkauf von Glühwein, Bier und Würstl sowie Spenden kamen 442,03 Euro zusammen, die der Verein an die Dachauer Tafel überwies.

Von der Gemeinde Sulzemoos erhielt der Verein einen Zuschuss in Höhe von 500 Euro, der unter anderem zur Unterhaltung des Dorfbrunnens (Strom, Wasser) dient. Auch die Instandsetzung der durch Vandalismus zerstörten Floriansfigur am Dorfbrunnen durch einen Gündinger Kunstschmied wird von dem Geld bezahlt. Für die ehrenamtliche Pflege und Betreuung des Dorfbrunnens ging ein großer Dank an Thomas Klemm.

Seit der zurückliegenden Jahresversammlung sind zehn neue Mitglieder dem Verein beigetreten. Leider verstarben auch zwei Vereinsmitglieder.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt waren Ehrungen. Im Januar 2023 jährte sich die Gründung des Gartenbauvereins zum 40. Mal. Am 10. Januar 1983 waren 64 Mitglieder dabei, von denen 29 noch heute im Verein dabei sind. Der Kreisverbandsvorsitzende Werner Gruber sowie Vereinschef Peter Kratzer zeichneten Anna Fink, Waltraud Hofmann, Michaela Lechner, Erwin Salvermoser, Maria-Magdalena Westermair, Magret Winter, Waltraud Winter und Petra Winter-Triska für 25 Jahre im Verein mit Urkunde, Ehrennadel sowie einer Orchidee aus. Für 40 Jahre lange Treue wurden Maria Albang, Inge Axtner, Maria Axtner, Hedwig Baumgartner, Annelies Braun, Christa Brunner, Annemarie Engels, Rosmarie Fieber, Sofia Förg, Helene Froschmeier, Christa Gerner, Erna Grünerbel, Therese Hirner, Loni Huber, Fanni Huber, Rosa Jais, Anni Lugmair, Wilhelmine Obermair, Maria Pfisterer, Anneliese Riedl, Annemarie Sauter-Kiening, Maria Schlögl, Gerda Schmaderer, Rosmarie Sedlmeir, Cäcilia Sperl, Barbara Westermair, Irmgard Wilbert, Maria Winter und Therese Winter mit Urkunde, Ehrennadel und ebenfalls einer Orchidee geehrt.

Abschließend wurde das Jahresprogramm verkündet. Am 15. April ist die Teilnahme mit einem Kinderprogramm am Dorfmarkt in Sulzemoos geplant, am 17. Mai wird es einen Halbtagesausflug zum forstlichen Versuchsgarten nach Grafrath mit Führung von Karin Greiner geben, am 23. Juli findet das Dorffest statt, beim Kaffeekranzl am 11. November werden die Sieger des Kinderwettbewerbs prämiert, und am 25. November steht ein Christkindlmarkt-Busausflug auf dem Plan. Das Thema für den Gartenwettbewerb 2023 lautet: „Ein Garten für Kinder – naturnah und erlebnisreich“. Weitere Projekte für 2023 sind die Bepflanzung der Verkehrsinsel und des Brückengeländers an der Rohrbachbrücke in der Ortsmitte. Zum Abschluss gab es wie jedes Jahr ein kleines Blumengeschenk für alle Anwesenden.