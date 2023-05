Abschied vom „Pfeiferlwirt“ Mathias Baumgartner

So wird er vielen in Erinnerung bleiben: Mit Mathias Baumgartner hat Sulzemoos ein Original verloren. Der langjährige Wirt der gleichnamigen Gastwirtschaft ist im Alter von 90 Jahren verstorben. © cst

Der Sulzemooser Mathias „Hias“ Baumgartner ist im Alter von 90 Jahren gestorben.

Sulzemoos – Seine Gaststätte war über Jahrzehnte der Dreh- und Angelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Er war weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt: Mathias Baumgartner. In der vergangenen Woche ist der „Hias“ – wie er von allen genannt wurde – im Alter von 90 Jahren gestorben.

Mathias Baumgartner wurde 1932 als siebtes Kind der Wirtsleute Michael und Therese Baumgartner geboren. Sie betrieben seit 1927 die Dorfwirtschaft von Sulzemoos. Später übernahm Mathias Baumgartner die Gaststätte von seinen Eltern und führte sie gemeinsam mit seiner Frau Anni, die er 1961 geheiratet hatte. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor. Die zum Wirtshaus gehörige Metzgerei stellte im August 1999 ihren Betrieb ein, da Mathias Baumgartner das Schlachten aufgegeben hatte.

In dem um 1800 erbauten, denkmalgeschützten Wirtshaus mit dem stattlichen Satteldach spielte sich über Jahrzehnte ein Großteil des Dorflebens ab. Fotos: cst © cst

Nachdem Anni Baumgartner im Jahr 2013 verstorben war, schloss das Gasthaus um 2015 endgültig seine Pforten. Ob Hochzeiten, Bälle oder Musikantentreffen – viele Veranstaltungen hat das alte Wirtshaus mit dem stattlichen Satteldach schon erlebt. Mathias Baumgartner war dabei stets ein guter Gastgeber, der gerne mit den Musikanten ein Lied anstimmte. Seine Frau Anni sorgte mit gutbürgerlicher Küche dafür, dass niemand hungrig nach Haus gehen musste.

Außerdem war der „Hias“ Herbergsvater und Mitglied bei einigen Vereinen. Bis 1996 schnupften die Schnupfer vom Schnupfclub Sulzemoos in der Dorfgaststätte jedes Wochenende ihren Tabak und die Sulzemooser Schützen hielten ihre Abende im Schießstand, der sich im ersten Stock neben dem Gästesaal befand, ab. Es ist daher wenig überraschend, dass Mathias Baumgartner von beiden Vereinen zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Christian Stangl

Seine Angewohnheit, beim Zapfen eines Bieres zu pfeifen, brachte ihm den Spitznamen „Pfeiferlwirt“ ein. Bekannt war der „Hias“ auch wegen seines Humors. So wusste er zur richtigen Gelegenheit einen lustigen Witz zu erzählen. Auch fremden Gästen dürfte er noch in guter Erinnerung geblieben sein, denn mit ihnen trieb er oft kleine Späße und hatte dabei einen nicht ganz ernst gemeint Spruch auf Lager. So heißt es beispielsweise im Tourenbuch eines Motorradclubs von 1999: „Mittagessen in Sulzemoos beim Baumgartner – immer wieder ein Erlebnis“. Und wenn der „Hias“ zu späterer Stunde noch keine Lust hatte, zu Bett zu gehen, konnte es durchaus vorkommen, dass er die Eingangstüre versperrte und die Stammgäste das Lokal nur durch das Fenster verlassen konnten.

Dass der um 1800 erbaute, denkmalgeschützte Gasthof mit seiner urigen Einrichtung noch zu den wenigen Wirtshäusern zählte, wo es auch zuletzt noch richtig zünftig nach altem bayerischem Stil herging, hatte sich sogar bis zum Bayerischen Rundfunk herumgesprochen – Filmaufnahmen lehnte der „Hias“ jedoch ab.

Nach der Schließung des Gasthauses blieb der „Hias“ auch im Ruhestand bis zuletzt ein geselliger Mensch, der seinen Humor nie verloren hat. So konnte man ihn regelmäßig beim Kartenspielen in verschiedenen Gaststätten in der Umgebung von Sulzemoos oder auf Volks- und Dorffesten antreffen. Nur in den letzten Jahren musste er gesundheitlich etwas kürzer treten und konnte nur selten Veranstaltungen besuchen. Aber für einen kleinen Ratsch Daheim bei einem Bierchen hatte er immer Zeit.

Der Trauergottesdienst mit anschließender Beerdigung findet am heutigen Mittwoch um 14 Uhr in der Pfarrkirche von Sulzemoos statt. CHRISTIAN STANGL