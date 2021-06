Am südwestlichen Ortsrand von Einsbach genehmigt der Gemeinderat fünf Einfamilienhäuser

Auf diesem Areal am Weiherweg in Sulzemoos sollen fünf Einfamilienhäuser errichtet werden.

„Am Weiherweg“ ist auf den Weg gebracht

Der Gemeinderat von Sulzemoos hat den Bebauungsplan „Am Weiherweg“ in Einsbach bei seiner jüngsten Sitzung weiter auf den Weg gebracht.

Sulzemoos – Einstimmig und ohne Diskussion sind die eingegangenen Stellungnahmen abgearbeitet worden. Mit dem Bebauungsplan soll auf einem rund 4500 Quadratmeter großen Areal am südwestlichen Ortsrand von Einsbach Baurecht geschaffen werden, sodass dort auf fünf gleich großen Grundstücken fünf Einfamilienhäuser mit maximal zwei Wohneinheiten errichtet werden können. Die Zufahrt erfolgt über den Weiherweg. Die Straße innerhalb des Wohngebietes hat einen Wendehammer und wird vollständig zum Privatweg.

Bei den eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange handelte es sich oft nur um redaktionelle Anmerkungen. Des Weiteren gab es beispielsweise Einwände zur Geruchssituation, zur Niederschlagswasserbeseitigung und zum Grundwasserstand sowie zur Auswirkung des Straßenlärms – deswegen wird das Ortsschild weiter nach Süden versetzt. Die Empfehlung vom Staatlichen Bauamt Freising, auf der Staatsstraße aus Richtung Überacker kommend, eine Linksabbiegerspur in den Weiherweg zu errichten, wurde nicht aufgenommen. „Bei so wenigen Häusern ist das nicht rentabel. Da gäbe es in der Gemeinde dann mehrere Stellen, bei denen wir eine solche Abbiegerspur errichten müssten“, erklärte Bürgermeister Johannes Kneidl dazu.

Weitere Einwände kamen von einem anliegenden Landwirt, der seinen bestehenden Betrieb erweitern möchte und zudem am südlichen Ortseingang von Einsbach die Errichtung eines Zuchtschweinestalls plant. Doch durch das Baugebiet sieht er seinen aktuellen Betrieb gefährdet und er befürchtet Einschränkungen hinsichtlich seiner geplanten Erweiterungen. Johannes Kneidl und die Gemeinderäte sehen das jedoch nicht so und wiesen die meisten Einwände zurück. Unter anderem wird der Neubau eines Zuchtschweinestalls abgelehnt, da aus Sicht der Gemeinde durch die Fokussierung auf die Erweiterung einer der beiden bestehenden Hofstellen ein neuer Emissionsstandort vermieden werden kann. „Wir versuchen von Anfang an, den Landwirt in seiner Entwicklung und seinen Erweiterungsmöglichkeiten zu unterstützen“, betonte der Rathauschef. Ziel sei es, die Wohnbebauung, aber auch das berechtigte Interesse des Landwirts an einer Erweiterung seines Betriebs unter gegenseitiger Rücksichtnahme miteinander zu vereinen. „Ich hoffe, dass wir weiterhin im Dialog bleiben“, so Kneidl.

Im nächsten Schritt wird die Planung erneut öffentlich ausgelegt, da die Gemeinde nun von einem sogenannten beschleunigten Verfahren, bei dem die Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden verkürzt stattfinden kann, zu einem Regelverfahren wechselt.

Christian Stangel