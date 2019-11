Schwerer Unfall bei über 200 km/h: Illegales Rennen zwischen Audis auf A8

Gut, ich versuch's nochmal. Ein wenig Recherche bringt schnell folgende Antwort. Ausser dem Wendelinuspark, dem Schleizer und dem Frohberger Dreieck gibt es aktuell keine regelmäßig ausgetragen Straßenrennen in DE. Daher gibt es (aktuell) auch keine legalen Rennen auf einer BAB, da die oben genannten Strecken keine Autobahnabschnitte beinhalten. So zumindest was Google und Wikipedia hergeben. Historisch war das mal anders, siehe z. B. die AVUS.