Aus einem Kuhstall wird ein Café

Noch steckt viel Arbeit im Projekt, doch noch heuer soll der Umbau abgeschlossen sein. Martina Trout mit Enkel Samuel und Enkelin Rosalie vor ihrem künftigen Bauernhof-Café. Sitzmöglichkeiten für 40 Personen Der Statiker gab schon sein O.K. © Huber

Martina Trout aus Orthofen verwirklicht sich einen Traum: ein eigenes Bauernhofcafé. Die Umbauarbeiten haben begonnen.

Orthofen – Für Martina Trout aus Orthofen verwirklicht sich bald ein Traum: der Traum vom eigenen Bauernhof-Café.

Die Idee dazu entstand schon vor über zehn Jahren. Martina Trout wirkte damals bei der „Dachauer Bäuerinnen Backstubn“ mit. Allerdings erschien ihr der Umbau vom Kuhstall zum Café unmöglich. Als sich der Backservice auflöste, begann sie wieder darüber nachzudenken. Vor etwa drei Jahren begann sie in der Familie darüber zu sprechen. Ihr Mann und ihre Kinder waren sofort begeistert und sagten ihre Unterstützung zu.

Nach einigen Telefonaten mit dem Amt für Landwirtschaft entschied sich Martina Trout dazu, an einem Kurs „Bauernhofgastronomie“ teilzunehmen, der vom Landwirtschaftsamt angeboten wurde. Von September 2018 bis März 2019 fand dieser Kurs statt, hauptsächlich in der Oberpfalz. Seminarorte waren immer Bauernhof-Cafés. Damals war die Orthofenerin noch unschlüssig und wollte sich das Ganze erst mal anhören und ansehen. Dann allerdings war sie überwältigt davon, was man aus alten Gebäuden so alles machen kann. Und so stand am Ende dieses Kurses für sie fest: „Das mache ich!“

2019/2020 absolvierte Martina Trout noch das Seminar für den „Wirte-Brief“. Währenddessen begann schon die Planung. Vom Einreichen der Bauvoranfrage bis hin zur Genehmigung des Bauplans und einer Diversifizierungsförderung vergingen zwei Jahre, ehe es losgehen konnte mit dem Umbau.

Der Teil des Stadls, der umgebaut wird, war bis 2011 ein Kuhstall, danach bis 2019 ein Schweinestall. Dieses Gebäude war von den Eheleuten Lang 1949 an einen 1848 errichteten Stall gebaut worden. Darin wurden bis 2019 Kühe und Schweine gehalten – also 171 Jahre.

Neben einer einsehbaren Küche entstehen dort nun Sitzmöglichkeiten für 40 Personen im Innenraum und auf der Terrasse, ein Spielraum für die kleinen Gäste, eine Theke für selbst gebackenen Kuchen und Torten, sowie eine Kühltheke, in der die Erzeugnisse der Highlander angeboten werden.

Die Highlanderzucht auf dem Hof begann mit einem Stier und drei Kühen im Sommer 2014. Heute ist es schon eine kleine Herde, mit einem Ochsen, drei Jungtieren und drei Kälbern. Die Tiere dürfen das ganze Jahr auf der Weide grasen. Jedes Jahr kommen neue Kälbchen zur Welt.

Über die Wintermonate stehen die Highlander in einem Gehege am Hof, wo mit Mais und Heu zugefüttert wird. Doch auch bei Schnee können die Tiere jederzeit auf die große Weide.

Bereits im Lockdown 2020 wurde das Heu- und Strohlager über dem Stall ausgeräumt. Dort kamen als unterste Schicht noch Strohmandl raus, wohl noch aus den 1950er Jahren. Im Januar 2021 wurde der Bauantrag zur „Umnutzung“ in ein Bauernhof-Café endlich genehmigt. Die Abriss- und Umbauarbeiten konnten beginnen. Zuerst wurden die Aufstallung abgerissen und der Futtertisch entfernt.

Nach langem Warten wurde im Dezember 2021 endlich der Förderungsantrag bewilligt. Etwa zeitgleich hat sich ein Statiker das Objekt genauer angeschaut. Anfang des Jahres haben die Maurer losgelegt und die Fundamente für die Stützpfeiler betoniert. Inzwischen sind der alte Hühnerstall und die Mistgrube abgerissen. Des Weiteren wurden Abwasser- und Kanalrohre verlegt. Zudem wurden rund 300 Quadratmeter Dämmung verlegt und die Bodenplatte betoniert.

Es gibt jetzt schon viele Anfragen, wann es denn den ersten Kaffee im Orthofer Bauernhofcafé zu trinken gibt. Martina Trout kann noch keinen genauen Zeitpunkt dafür nennen, zumal man bei so einer Sanierung im Grunde nicht genau wisse, was alles auf einen zukommen kann. Es hoffen jedoch alle Beteiligten, dass zum Ende des Jahres 2022 Eröffnung gefeiert werden kann.