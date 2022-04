E-Auto der Gemeinde Sulzemoos ist auch zu leihen

Teilen

Erste Probefahrt mit dem neuen E-Auto: Bürgermeister und Westallianz-Vorsitzender Johannes Kneidl, Testfahrerin Dr. Annegret Braun und Dieter Schwantner (v.l.). © Christian Stangl

Die Gemeinde Sulzemoos hat einen elektrisch betriebenen Kleinwagen für Dienstfahrten beschafft. Doch auch die Bürger können das Auto ausprobieren.

Sulzemoos – „Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch“, sagt der Sulzemooser Bürgermeister und Vorsitzende der Westallianz Johannes Kneidl überzeugt. Daher hat die Gemeinde Sulzemoos eine laufende Aktion der Westallianz, ein Zusammenschluss der Gemeinden Bergkirchen, Gröbenzell, Karlsfeld, Maisach, Odelzhausen, Pfaffenhofen und Sulzemoos, genutzt und ein Elektrofahrzeug beschafft. Gefördert wird das Vorhaben vom Bund mit der sogenannten „Innovationsprämie für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen“ in Höhe von 6000 Euro. Genutzt werden soll das E-Auto, ein BMW i3, für Dienstfahrten der Verwaltung. Denn bisher gab es für diesen Zweck noch kein Fahrzeug.

„Elektromobilität ist ein wichtiger Bestandteil einer umweltbewussten Gesellschaft“, findet der Rathauschef. Daher möchte Kneidl das E-Auto auch der Bevölkerung zur Verfügung stellen: „Jeder Bürger kann sich das Fahrzeug gegen eine geringe Tagespauschale ausleihen und so im Alltagstest dessen Vorteile ganz unverbindlich und direkt kennenlernen.“ Erkennbar ist das Fahrzeug am Gemeindewappen und am Logo und Schriftzug der Westallianz. „Damit soll sichtbar gemacht werden, welchen Mehrwert die Westallianz für ihre Mitgliedsgemeinden hat“, so Kneidl. Denn eins der erklärten Ziele des Verbundes sei es, Mobilität und Mobilitätsformen zu fördern.

Gemeinderätin Dr. Annegret Braun nutzte als Erste die Möglichkeit, um bei einer Probefahrt mit dem Elektroauto die moderne Elektromobilität zu erleben. „Es hat Spaß gemacht. Das Fahrzeug ist einfach und angenehm zu fahren. Ich war überrascht, wie lautlos es fährt und kann allen nur empfehlen, es auszuprobieren“, sagte sie begeistert.

Das E-Auto befindet sich am Rathaus der Gemeinde Sulzemoos. Geladen werden kann es an jeder Ladesäule. Außerdem gibt es hinter dem Rathaus eine Ladesäule und Parkplätze für Elektrofahrzeuge. Wer das Auto ausleihen möchte oder Fragen hat, kann sich unter der Telefonnummer 0 81 35/6 24 an Dieter Schwantner wenden.

Christian Stangl