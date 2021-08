Langer Stau im Berufsverkehr auf der A 8 Höhe Sulemoos

Rettungseinsätze wegen zweier Unfälle auf der A 8

Ein Unfall hat am Mittwochmorgen zu einem kilometerlangen Stau auf der Autobahn A 8 auf Höhe Sulzemoos geführt.

Sulzemoos/Dachau - Gegen 6.30 Uhr war kurz nach der Anschlussstelle Sulzemoos in Fahrtrichtung München ein Österreichischer Sattelzug auf einen Ford aus dem Landkreis Dachau aufgefahren. Während der Lkw-Fahrer mit dem Schrecken davon kam, wurde der Pkw-Fahrer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Obwohl die alarmierten Feuerwehrkräfte aus Sulzemoos, Wiedenzhausen und Feldgeding die Unfallstelle relativ schnell räumen konnten, bildete sich im morgendlichen Berufsverkehr innerhalb kurzer Zeit ein kilometerlanger Rückstau.

Bereits einige Stunden zuvor hatten die Floriansjünger auf die A 8 ausrücken müssen. Gegen 2 Uhr morgens hatte ein 1er-BMW aufgrund eines technischen Defekts an der Ölwanne in Fahrtrichtung München kurz vor der Anschlussstelle Dachau auf dem Standstreifen eine größere Menge Öl verloren. Die Feuerwehren aus Sulzemoos, Odelzhausen und Feldgeding streuten deshalb Ölbinder auf. Die weiteren Reinigungsarbeiten, die sich bis in die Morgenstunden hinzogen, übernahm der Autobahnbetreiber Autobahnplus. CHRISTIAN STANGL