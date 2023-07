Kontrolle über Lamborghini verloren: Fahrer schwer verletzt – Sportwagen brennt aus

Autobahn A 8 bei Sulzemoos

Ein leistungsstarkes Auto ist mit über 200 km/h von der Autobahn bei Sulzemoos geschleudert und ausgebrannt. Der 37-jähriger Fahrer wurde schwer verletzt.

Sulzemoos – Ein 37-jähriger Augsburger hat beim Beschleunigen die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren. Er selbst wurde schwer verletzt, sein Beifahrer mittelschwer. Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt, es entstand hoher Sachschaden.

Augsburger verliert Kontrolle über Sportwagen - Wohl mit über 200 km/h unterwegs

Ersten Ermittlungen zufolge soll der 37-jährige Fahrzeuglenker aus Augsburg seinen äußerst leistungsstarken Sportwagen, wie die Polizei mitteilte, nach der Anschlussstelle Sulzemoos derart beschleunigt haben, dass er dabei die Kontrolle über das Auto verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Aufgrund von Zeugenaussagen geht die Polizei davon aus, dass der Sportwagen zu diesem Zeitpunkt mit einer Geschwindigkeit von deutlich über 200 Stundenkilometer unterwegs war. Die Kollision mit dem Erdreich löste einen sofortigen Vollbrand des Fahrzeuges aus.

+ Völlig ausgebrannt ist dieser Lamborghini, nachdem der Fahrer bei über 200 km/h die Kontrolle verloren hatte und von der Autobahn schleuderte. © cst

Lamborgini-Fahrer bei Unfall schwer verletzt - Sportwagen brennt aus

Der 37-jährige Augsburger konnte sich noch aus dem Fahrzeuginneren befreien, wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Sein 48-jähriger Beifahrer aus dem Landkreis Augsburg wurde mit mittelschweren Verletzung in ein Krankenhaus verbracht.

Der Sportwagen brannte vollständig aus. Der Sachschaden am Auto beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 300 000 Euro. Außerdem sei ein erheblicher Sachschaden an Erdreich und am Grünstreifen entstanden, der großflächig abbrannte.

Die Feuerwehren Odelzhausen, Sulzemoos, Wiedenzhausen, Feldgeding, Sittenbach, Schwabhausen und Pfaffenhofen waren im Einsatz.

