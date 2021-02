Liegt in den Wäldern und Fluren im Dachauer Land immer mehr Müll herum? Die Einsbacher Familie Schäffler, die regelmäßig Abfälle einsammelt, meint: ja. Die Schäfflers appellieren nun an die Bevölkerung: Bitte lasst keinen Abfall mehr herumliegen.

Einsbach – Am Ende des Spaziergangs sind die Taschen voll. Bier- und Schnapsflaschen, Burger-Verpackungen, Zigarettenschachteln, Plastiktüten und vieles mehr findet Familie Schäffler aus Einsbach immer wieder, wenn sie draußen unterwegs ist. „Im Wald haben wir sogar eine ganze Couch gesehen“, sagt die achtjährige Josefine. Es ärgert sie und ihre sechsjährige Schwester Philomena, wenn der Müll einfach in der Natur entsorgt wird. Sogar im Radio hat Josefine deshalb schon ganz mutig ein kurzes Interview gegeben. „Es war cool, dass ich dort sprechen durfte“, sagt sie. „Ich hoffe, dass es viele Leute gehört haben.“

Ihren Eltern Irmi und Klaus Schäffler ist es wichtig, die Kinder für das Thema zu sensibilisieren. Der Hausmüll wird getrennt, und beim Gassi-Gehen mit dem Hund hat die Familie immer einen Beutel dabei, um die Hinterlassenschaften mitzunehmen. „Da können es die Kinder gar nicht verstehen, warum überall der Müll herum liegt“, sagt Vater Klaus Schäffler. Auch er kann es nicht nachvollziehen: „Viele Leute sind ignorant ohne Ende“, berichtet er. „Jeder redet vom Plastikmüll in den Weltmeeren und trotzdem machen so viele einfach das Autofenster raus und schmeißt den Abfall raus.“

Die Schäfflers hatten sich außerdem dafür eingesetzt, dass in der Gemeinde Hundeabfalleimer aufgestellt werden. Doch: Nicht immer werden diese genutzt. „Einmal hab ich mich besonders geärgert“, erzählt Josefine. „Wir haben einen Hundebeutel gefunden und zehn Meter weiter war ein Abfalleimer.“

An einigen Stellen ist es besonders schlimm

Normalerweise packen die Schäfflers außerdem gemeinsam mit vielen weiteren Einsbachern bei der Ramadama-Aktion des Gartenbauvereins mit an. „Auch da kommen unglaubliche Mengen zusammen“, berichtet Klaus Schäffler. Nach den Erfahrungen der Familie ist die Vermüllung besonders stark zwischen Einsbach und der Autobahn sowie Einsbach und dem nahen Prack. „Auch an der Straße Richtung Lauterbach ist es schlimm“, erklärt Mutter Irmi Schäffler.

Doch das Problem ist nicht nur auf die Gemeinde Sulzemoos beschränkt. Auch in anderen Orten entdecken Bürger immer wieder Müll in der freien Natur und am Straßenrand: Am Hebertshauser Schlittenberg am Höllberg mussten die Anwohner vor kurzem ganze zwei Schubkarren von Müll aufsammeln, in Bergkirchen und Deutenhausen entdeckt ein Müllsammler immer wieder Prosecco-Dosen, die eine Gefahr für Landwirte und Tiere sind, und an den Wertstoffcontainern am Karlsfelder See wird immer wieder verbotenerweise Sperrmüll abgelagert. Das alles sind nur einige Beispiele im Landkreis.

„Ich habe schon den Eindruck, dass das Problem schlimmer geworden ist“, sagt Klaus Schäffler. Der Familie ist es deshalb wichtig, darauf aufmerksam zu machen und ein Zeichen zu setzen. „Man soll seinen Müll mitnehmen und ihn nicht herum liegen lassen“, plädiert Josefine Schäffler. Sie, Philomena und ihre Eltern würden es sich wünschen, dass die Tüten bei den Spaziergängen leer bleiben.