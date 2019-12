Brennender Kleintransporter auf der A 8

Auf der Autobahn Stuttgart-München ist am Samstagabend ein Kleintransporter in Flammen aufgegangen. Drei Feuerwehren wurden alarmiert.

Sulzemoos/Dachau - Am Samstagabend gegen 19.40 Uhr ist auf der A 8 im Bereich der Anschlussstelle Dachau/Fürstenfeldbruck in Fahrtrichtung München ein Kleintransporter mit Münchener Kennzeichen in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Geiselbullach, Sulzemoos und Feldgeding mussten das Fahrzeug unter schwerem Atemschutz ablöschen. Laut Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck war ein technischer Defekt Ursache für das Unglück. Der Fahrer des Kleintransporters konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurde nicht verletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 5000 Euro. Foto: cst