Wiedenzhausen: Neubau muss sich an Umgebung orientieren

Der Bauzaun steht bereits: Auf diesem Grundstück in der Lerchenstraße von Wiedenzhausen soll ein Dreispänner errichtet werden. Doch dazu muss der Bauwerber noch einige Vorgaben des Gemeinderates erfüllen. © cst

Ein geplantes Reihenhaus in Wiedenzhausen hat den Gemeinderat beschäftigt. Gespalten waren die Räte dabei vor allem bei der bei der Überschreitung der zulässigen Grundfläche.

Sulzemoos – Der Neubau eines Reihenhauses in Wiedenzhausen hat den Gemeinderat von Sulzemoos in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Am Ende wurde das Vorhaben abgelehnt, jedoch wurde unter gewissen Bedingungen eine Genehmigung in Aussicht gestellt.

In der Lerchenstraße von Wiedenzhausen möchte ein Bauwerber auf einem 713 Quadratmeter großen Grundstück einen etwa 17 auf 11 Meter großen Dreispänner errichten. Die drei Gebäude sind hinsichtlich ihrer Höhe jeweils zueinander abgestuft. „Das ist echt gelungen“, findet Bürgermeister Johannes Kneidl.

Auch im beantragten Ausbau des Dachgeschosses, der zu einer Überschreitung der zulässigen Geschossflächenzahl führt, sowie in der beantragten Wandhöhenüberschreitung, die der Hanglage der Gebäude geschuldet ist, sieht er kein Problem.

Kritisch ist aus Sicht des Rathauschefs hingegen ein anderer Punkt: Der Baukörper hat eine Grundfläche von 188 Quadratmetern, die zulässige Grundfläche beträgt in diesem Fall aber nur 176 Quadratmeter. „Es gibt ein Referenzobjekt, einen Dreispänner auf einem Nachbargrundstück, der im Freistellungsverfahren genehmigt wurde. Jetzt haben wir das Gleiche noch mal, aber mit mehr Fläche“, erklärte er.

Zudem gebe es noch ein Problem hinsichtlich der Stellplätze. Denn der zweite Stellplatz für das östliche Reiheneckhaus soll über eine zweite Grundstückszufahrt in der Hochstraße als Längsparker errichtet werden. „Wir haben noch nie einer zweiten Zufahrt auf ein Grundstück zugestimmt. Das entspricht nicht den Vorgaben der Stellplatzsatzung“, stellte Kneidl fest. Zudem ist der zweite Stellplatz vor dem mittleren Haus aufgrund eines Podestes vor dem Hauseingang aus Sicht der Gemeinde nicht möglich.

Diese Ansicht teilte auch der Vizebürgermeister: „Der Stellplatz funktioniert so in der Praxis nicht“, war sich Wolfgang Huber sicher. Ähnlich sah es Martin Fieber: „Ich bin mir sicher, dass die Fahrzeuge dann auf der Straße stehen. Die Flächenzahl sehe ich hingegen nicht so problematisch“, sagte er.

„Mitgehangen, mitgefangen – wenn ein anderer einen Dreispänner bauen durfte, dann darf der das in diesem Fall grundsätzlich auch“, meinte Markus Winter. Er sprach sich dafür aus, einen Stellplatz anders zu situieren.

Auch der Bauherrkommt zu Wort

Auch der Bauherr kam in der Sitzung zu Wort. Er bot an, statt des Podests nur eine einfache Stufe zu errichten. Er wies zudem darauf hin, dass der vorgelegte Plan mit dem Landratsamt Dachau abgestimmt sei.

Neben Anpassungen bei den Stellplätzen plädierte Johannes Kneidl auch für eine moderate Reduzierung der Grundfläche, damit sie „annähernd zum Nachbarhaus passt“. Konkret würde das bedeuten, dass jedes Haus um etwa vier Quadratmeter kleiner wird.

Doch das sahen nicht alle Räte so. „Die Frage ist, was eine Grundfläche vom Haus noch sinnvoll macht und was nicht. Wenn man jetzt von den Häusern etwas wegnimmt, wird es von der Aufteilung her schwieriger. Die Fläche braucht man, damit man alles unterbringen kann“, meinte etwa Rudolf Rupp.

„Ich habe mich an dem orientiert, das wir woanders schon genehmigt haben. Und wenn man das Nachbargebäude betrachtet, muss die Grundfläche noch etwas reduziert werden“, fand Kneidl.

Gleich mehrere Abstimmungen nötig

„Wenn der Plan so mit dem Landratsamt abgestimmt ist, warum sollten wir hier das Messer ansetzen und die Fläche reduzieren?“, gab Klaus Schäffler zu bedenken. „Die Befreiungen spricht immer noch der Gemeinderat aus, und ich bin für eine Gleichbehandlung der Bürger“, entgegnete Johannes Kneidl.

Am Ende der Diskussion gab es gleich mehrere Abstimmungen. Mit elf zu drei Stimmen lehnte das Gremium das Bauvorhaben in der vorliegenden Form ab. Die Zustimmung für ein Reihenhaus mit verschiedenen Vorgaben und Befreiungen wurde allerdings in Aussicht gestellt.

Die Reduzierung der Grundfläche des Hauptgebäudes erwies sich dabei als der strittigste Punkt. Mit acht Stimmen bei sechs Gegenstimmen machten die Räte die Vorgabe, dass die Grundfläche des Hauptgebäudes die zulässigen 176 Quadratmeter nicht überschreiten darf, und erteilten eine Befreiung zum Ausbau des Dachgeschosses mit der damit verbundenen Überschreitung der Geschossflächenzahl.

Einigkeit bestand hingegen darin, dass das Mittelhaus kein Eingangspodest haben darf, damit beide Stellplätze vor dem Gebäude Platz haben. Wenn die Stufe vor dem Eingang entfällt, müssen die Häuser zudem jeweils um etwa 20 Zentimeter tiefer gesetzt werden.

Ebenfalls einstimmig sprachen sich die Räte dafür aus, dass der zweite Stellplatz am östlichen Reiheneckhaus so zu situieren ist, dass keine zweite Grundstückszufahrt nötig ist.

Christian Stangl