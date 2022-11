Das Weihnachtshaus leuchtet wieder

40 Figuren, 50 000 bis 60 000 Leuchten: das Weihnachtshaus 2021. © Stefan Gerlach Photography

Das Ehepaar Gerlach hat sich angesichts der Energiekrise lange überlegt, ob das gemeinsamen Haus wieder so opulent illuminiert werden soll wie die anderen Jahre. Letztlich entschied man sich dafür. Aus zwei Gründen: Das Weihnachtshaus soll die Krisen vergessen machen. Und es werden Spenden für einen guten Zweck gesammelt

Wiedenzhausen – Claudia Präger-Gerlach und Stefan Gerlach haben sich lange und intensiv mit der Frage befasst, ob es in der momentanen Situation noch verantwortbar und in der Gesellschaft vermittelbar ist, Weihnachtsbeleuchtung in größerem Umfang aufzubauen und leuchten zu lassen, wie sie sagen. Das Paar hatte im Garten seines Hauses in der Orthofener Straße 10b in Wiedenzhausen im vergangenen Jahr etwa 40 Figuren wie Hirsche, Sterne, Tannenbäume, Girlanden mit zwischen 50 000 und 60 000 Leuchten ausgestattet (wir berichteten). Präger-Gerlach und Gerlach kamen nun zu dem Entschluss, das Schauspiel auch heuer zu bieten.

„In unserem Entschluss bestärkt, es dennoch auch in diesem Jahr wieder zu tun, haben uns die unzähligen leuchtenden Kinderaugen am Zaun in den vergangenen Jahren, der ausnahmslos positive Zuspruch der Besucher, Freunde und Nachbarn, und nicht zuletzt die Absicht, auch in diesem Jahr wieder möglichst viel Geld für einen guten Zweck zu sammeln“, so das Paar, das weiter meint: „Daher gilt für uns: Das Weihnachtshaus Wiedenzhausen leuchtet gegen die Krisen an – für ein bisschen Glück, Freude und Frieden in der Weihnachtszeit!“

Um dennoch einen Beitrag zum sparsamen Umgang mit Energie zu leisten, werden die täglichen Leuchtzeiten deutlich reduzieren. In diesem Jahr leuchtet das Weihnachtshaus daher nur von Einbruch der Dunkelheit bis 22 Uhr. An den Adventswochenenden und den Weihnachtsfeiertagen je nach Besucheraufkommen gegebenenfalls auch noch etwas länger. „Zudem werden wir die Saison auch bereits Mitte Januar beenden, und nicht wie im Vorjahr bis Maria Lichtmeß beleuchten“, sagen Präger-Gerlach und Gerlach.

Selbstverständlich nutzt das Paar ausschließlich sparsame LED-Beleuchtung, um mit möglichst wenig Energie den größtmöglichen Effekt zu erzielen. „Wir glauben, dass wir mit diesen Maßnahmen eine sinnvolle Abwägung zwischen den nötigen Energie-Sparmaßnahmen und unserer Absicht, dennoch wortwörtlich etwas Licht in diese dunklen Zeiten zu bringen, getroffen haben.“

Die Besucher können sich auch in diesem Jahr wieder über einige neue Leuchtobjekte und Dekoelemente freuen – auch eine musikalische Untermalung wird es wieder geben.

Claudia Präger-Gerlach und Stefan Gerlach möchten auch in diesem Jahr wieder Spenden für das Tierheim Dachau sowie die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) sammeln und den Betrag dann selbst auf einen runden Betrag aufstocken. cla

Fotos

Gerne kann das Weihnachtshaus fotografiert werden, wobei die Bilder in Facebook und Instagram unter @weihnachtshaus.wiedenzhausen markiert und verlinkt werden. Kontakt: 0 81 34/9 35 75 40 oder 01 71/2 08 55 51.