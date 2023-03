Der längste Einsatz dauerte fünf Stunden

Teilen

Vergangenes Jahr wurde die Sulzemooser Wehr häufig zu Verkehrsunfällen auf die A8 alarmiert – so wie hier bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen im März. © Christian Stangl

Die Feuerwehr Sulzemoos musste im vergangenen Jahr zu weniger Einsätzen ausrücken als 2021. Trotzdem waren die Feuerwehrleute wieder stark gefordert.

Insgesamt 46 Mal sind die 43 Ehrenamtlichen, darunter zehn Damen, ihren Mitbürgern in Notsituationen aller Art zu Hilfe geeilt, das sind elf Einsätze weniger als im Vorjahr. Für Kommandant Marcus Huber ein gutes Zeichen: „Weniger Einsätze bedeutet, dass auch weniger Menschen unsere Hilfe benötigen, weil es ihnen gut geht“, sagte er in seinem Rechenschaftsbericht bei der Hauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus vor zahlreichen Vereinsmitgliedern.

Den Einsatzschwerpunkt bildete wie immer die Autobahn 8

Den Einsatzschwerpunkt bildete wie immer die Autobahn 8. Dorthin wurden die Floriansjünger insgesamt 31 Mal, das sind zwei Drittel aller Einsätze, alarmiert – ein ähnlich hohes Niveau wie im Vorjahr. 41 Mal wurde die Stützpunktfeuerwehr der Gemeinde Sulzemoos zu einer sogenannten technischen Hilfeleistung gerufen. Das Einsatzspektrum reichte dabei von Verkehrsunfällen, Pkw-Überschlägen, bei denen teils auch eingeklemmte Personen befreit werden mussten, über Verkehrsabsicherungen und Fahrbahnreinigungen, Beseitigung von Ölspuren, Wohnungsöffnungen und Unterstützung des Rettungsdienstes bis hin zur Mithilfe bei der Errichtung von Flüchtlingsunterkünften.

Aber auch kuriose Einsätze wie „Boot auf Autobahn“ oder Klassiker wie „Katzen auf Dach“ hatte die Wehr abzuarbeiten. Darüber hinaus waren auch fünf Brandeinsätze zu verzeichnen, bei denen es sich immer um Fahrzeugbrände handelte.

Um eine effektive Brandbekämpfung zu gewährleisten, stehen derzeit zwölf ausgebildete Atemschutzgeräteträger zur Verfügung.

Der längste Einsatz beschäftigte die Feuerwehrleute fast fünf Stunden lang, als im Dezember ein Lkw auf der A8 nach Schneefällen in den Graben gefahren war.

Viel Zeit in die Ausbildung investiert

Auch in die Ausbildung investieren die Feuerwehrleute mit insgesamt 40 Übungen und durchschnittlich 183 Stunden pro Person viel Zeit. Neben den monatlichen Hauptübungen führte die Feuerwehr auch eine Großübung in Lederhof durch. Zudem wurden mehrere Feuerwehrleute bei externen Schulungen an den staatlichen Feuerwehrschulen sowie durch die Kreisausbildung Dachau ausgebildet, und zwei Personen haben die Modulare Truppausbildung, eine Feuerwehr-Grundausbildung, erfolgreich abgeschlossen und zwei weitere Mitglieder den ersten Teil davon absolviert. Heuer steht eine Leistungsprüfung auf dem Plan, außerdem ist wieder eine Großübung angesetzt, und für alle Aktiven wird ein Erste-Hilfe-Kurs angeboten.

Kommandant Marcus Huber zog Bilanz. © Picasa

Die Sulzemoos Wehr hat derzeit zwei Jugendliche – zu wenig nach Ansicht von Marcus Huber, der die Jugendarbeit forcieren möchte. „Unsere Jugend ist unsere Zukunft“, betonte der Feuerwehrchef.

Auch zum Zeitplan zur Neubeschaffung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges HLF 20/20, mit dem das fast 30 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 ersetzt werden soll, hatte er Neuigkeiten zu verkünden. Am 24. Oktober soll das MAN-Fahrgestell an den Feuerwehraufbauhersteller, die Firma Albert Ziegler aus Giengen an der Brenz, übergeben werden. Der voraussichtliche Auslieferungstermin des fertigen Fahrzeuges ist für Herbst 2024 angesetzt. Am Ende seiner Ausführungen bedankte sich Marcus Huber für die Unterstützung der Gemeinde und bei allen Mitgliedern für die unzähligen Arbeitsstunden, die das ganze Jahr über rund um das Gerätehaus geleistet werden und in keiner Statistik erfasst sind.

cst

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.