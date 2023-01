Bürgermeister im Interview „Die Gemeinde hat sich viel vorgenommen“

Teilen

Wünscht sich einen offenen Dialog mit den Bürgern: Johannes Kneidl. © cst

Sulzemoos Bürgermeister Johannes Kneidl spricht im Interview über Projekte und Herausforderungen.

Sulzemoos – Das gemeinschaftliche Gestalten der Gemeinde, zusammen mit den Bürgern, erklärt der Sulzemooser Bürgermeister Johannes Kneidl zu seinem wichtigsten Anliegen. Im Interview mit den Dachauer Nachrichten spricht er über Herausforderungen und er verrät, worauf sich Sulzemoos heuer freuen darf.

Wie würden Sie das letzte Jahr in einem Satz zusammenfassen?

Johannes Kneidl: Trotz der vielen globalen hochemotionalen Ereignisse, die doch sehr unerwartet auf uns Einfluss nahmen, bin ich mit der positiven Entwicklung der Gemeinde Sulzemoos im Jahr 2022 sehr zufrieden und für jeden einzelnen gemeinsamen Schritt dankbar.

Was hat Sie 2022 besonders stolz gemacht?

2022 war für mich ein Jahr, in dem ich „besonders stolz“ auf die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Sulzemoos bin. In Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, zusammenzuhalten und gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Dank der Solidarität und Hilfsbereitschaft aller ist unsere Gemeinschaft stark genug, um auch schwierige Situationen zu überstehen.

Welche Vorsätze haben Sie für die Gemeinde? Gibt es Vorhaben, worauf sich die Bürgerinnen und Bürger in diesem Jahr freuen können?

Die Gemeinde hat sich viel vorgenommen in diesem Jahr. Neben zahlreichen kleinen Aktivitäten, wie dem regelmäßig stattfindenden Dorfmarkt oder auch das Bürgerfest, freuen wir uns auf eine bemerkenswerte Kunstausstellung des Bildhauers Jürgen Lingl. Diese wird Ende Juni im Rathaus Sulzemoos eröffnet und kann danach vier Wochen lang besucht werden.

Zudem gibt es zwei Leuchtturmprojekte, über die ich noch nicht viel verraten darf. Aber man kann schon jetzt gespannt sein! Alle Projekte stehen im Zeichen gemeinschaftlichen Zusammenlebens. Mein Ziel ist es, dass sich alle Generationen bei uns wohlfühlen. Egal, ob sie hier aufgewachsen sind oder erst seit Kurzem in unserer schönen Gemeinde leben.

Welche Herausforderungen muss die Gemeinde 2023 bewältigen?

Die Gemeinde wird 2023 einige neue Themen gleichzeitig in Angriff nehmen müssen. Zum einen gilt es, die bereits angekündigten Vorhaben umzusetzen und zum anderen interessante Ideen weiter zu entwickeln. Beispiele dafür sind ein Repair-Café, Straßensanierungen sowie die Schaffung von neuem Wohnraum. Wir starten dieses Jahr mit unserem Mehrfamilienhausbau.

Dabei ist es besonders wichtig, alle Beteiligten auf einen Nenner zu bringen, um die Attraktivität als Wirtschaftsstandort aber auch die Gemeinde Sulzemoos als Lebensmittelpunkt für alle Generationen weiterhin zu steigern. Auch das Thema Krisenmanagement wird uns weiterhin begleiten. Allerdings sehen wir uns als Gemeinde hier bereits gut aufgestellt und können auf unterschiedliche Herausforderungen entsprechend schnell reagieren.

Was wünschen Sie sich für 2023?

Ich wünsche mir auch für 2023 einen offenen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Ich möchte diskutieren, welche Herausforderungen in den nächsten Jahren auf uns zukommen und welche Lösungsansätze es gibt. Außerdem will ich hören, was die Menschen von unserer Arbeit halten und was sie sich für die Zukunft wünschen. Genau das ist für mich eine Herzensangelegenheit – das gemeinschaftliche Gestalten der Gemeinde.

Interview: Christian Stangl

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.