„Die sitzen nicht auf der Reservebank“

Sulzemooser Feuerwehr ist stolz auf ihre Frauengruppe

Lange Zeit war die Feuerwehr eine reine Männerdomäne. Das hat sich aber geändert. Auch in Sulzemoos sind die Frauen nicht mehr wegzudenken.

Sulzemoos - Insgesamt zählt die Sulzemooser Wehr 42 aktive Mitglieder, davon sind momentan neun weiblich, darunter eine Jugendliche. Die Altersspanne erstreckt sich von 14 bis 43 Jahre.

Frauen machen genau das gleiche wie die Männer bei der Feuerwehr

Das Aufgabengebiet der Damen unterscheidet sich in keiner Weise von dem ihrer männlichen Kameraden. „Unsere Frauen sitzen nicht auf der Reservebank“, betont Kommandant Marcus Huber. „Sie stehen ihren männlichen Kollegen in keiner Weise nach und bringen frischen Wind in die Truppe.“

Dennoch sieht Huber, was die Frauenquote betrifft, noch Luft nach oben. „Verstärkung können wir immer gebrauchen. Wer zwischen 14 und 60 Jahre alt ist und unserer Damengruppe beitreten möchte, ist bei uns gerne gesehen. Einfach vorbeikommen, schreiben oder anrufen.“

+ Frauenpower: Alexandra Schwantner, Martina Mehltretter, Melanie Trout, Nicole Lutter, Melanie Mühlbach, Tanja Sedlmeir, Sara Mehltretter und Yvonne Winkler (v.l.). Es fehlt Christina Wiedmann. © Stangl

Übrigens gab es bei der Freiwilligen Feuerwehr Sulzemoos während des Zweiten Weltkrieges schon eine Frauengruppe. Viele Männer waren eingezogen worden, viele fielen. Die Kriegsjahre schlugen große Lücken in die Reihen der Feuerwehr. So wurde die weibliche Jugend zum Feuerwehrdienst herangezogen, die jungen Frauen mussten die Feuerwehruniform tragen. Die Ausbildung lag beim damaligen Kommandanten Johann Kastl, der die Wehr seit vielen Jahren führte. „Die Damen nahmen ihren Dienst sehr ernst und kamen stets zu den angesetzten Übungen“, heißt es in der Sulzemooser Feuerwehrchronik. Und das ist heute nicht anders.

Das Feuerwehrgerätehaus befindet sich in der Bogenrieder Straße 6 in Sulzemoos (Telefon 0 81 35/9 91 51 50, nicht ständig besetzt). Außerdem kann man mit der Feuerwehr per E-Mail an feuerwehr-sulzemoos@web.de oder unter facebook.de/feuerwehrsulzemoos in Kontakt treten.

cst