Die Kitzretter haben heuer schon 40 Tiere gerettet

Gerettet! Dieses Kitz mit seinen schwarzen Knopfaugen ist dank Andreas Wallner und seinem Team sicher vor den scharfen Messern des Mähers. © cst

Jäger Andreas Wallner und seine Helfer stehen früh auf, um die Kitze vor dem Mähtod zu retten.

Sulzemoos – Das Schicksal von Rehkitzen, die von ihren Müttern vermeintlich geschützt im kniehohen Gras versteckt werden, geht vielen Menschen nahe. Nicht selten werden die Tiere bei der Heumahd schwer verletzt oder gar getötet. Ihr Fluchtreflex setzt oft zu spät ein, weil sie sich bei Gefahr eher ducken, statt wegzulaufen. Das kann böse Folgen haben.

Keiner weiß das besser als Andreas Wallner aus Sulzemoos. Um das Risiko für die Tiere so gering wie möglich zu halten, war Wallner, der Jäger und Pächter der Jagdgenossenschaft Sulzemoos Nord ist, früher immer unterwegs und durchsuchte die Wiesen, die gemäht werden sollten, mit einigen Leuten zu Fuß. „Das war sehr zeitaufwändig, und zudem waren die Kitze oft durch das hohe Gras kaum zu entdecken“, erklärt er. Später versuchte er, die Kitze durch sogenannte Wildretter, dabei handelt es sich um elektronische Geräte, von der zu mähenden Wiese zu verscheuchen. „Dies war zwar eine kleine Verbesserung, aber es war auch nicht gewiss, dass keins der Tiere beim Mähen getötet wird“, sagt er.

Seit einigen Jahren kommt modernste Technik zum Einsatz. Damals beschaffte sich Andreas Wallner eine Drohne mit Wärmebildkamera und unterstützt seitdem damit vorrangig Landwirte aus den Gemeinden Sulzemoos, Odelzhausen und Pfaffenhofen bei der Kitzrettung. Die Landwirte kontaktieren ihn einige Tage vor der Mahd, dann ruft Wallner sein Team zusammen. In der Regel um 4.30 Uhr trifft er sich mit Hans Weigerding (Ziegelstadel) und Thomas Riedmair (Ebertshausen). Auch Tochter Levinia ist außerhalb der Schulzeiten immer mit von der Partie.

Die Kitzretter sind schon frühmorgens im Einsatz (von links): Hans Weigerding, Andreas Wallner, Levinia Wallner und Thomas Riedmair. © cst

„Das frühe Treffen ist nötig, damit die Wärmebildkamera aussagekräftige Bilder liefert. Außerdem geht es nach dem Drohneneinsatz zur Arbeit“, erläutert Wallner, der die Kitzrettung zusammen mit den anderen ehrenamtlich durchführt. Dabei sucht er mit der Drohne die Wiese ab und dirigiert den Rest des Teams per Funkgerät zu dem möglichen Liegeplatz eines Kitzes.

Wenn ein Kitz gefunden wird, fangen es die Helfer mit einem riesigen Kescher ein, tragen es in einer Box aus dem Feld und warten, bis die Wiese gemäht wurde. „In manchen Wiesen sind keine Kitze zu finden, in anderen dagegen gleich mehrere“, so Wallner.

Nachdem der Landwirt gemäht hat, werden die Kitze wieder in die Freiheit entlassen, wo sie durch ihr eindringliches Rufen wieder mit der Mutter vereinigt werden. Oftmals werden je nach Größe mehrere Wiesen, die natürlich zeitnah gemäht werden müssen, abgeflogen, so dass in kurzer Zeit große Flächen abgesucht und Kitze gerettet werden können.

Das Konzept mit der modernen Technik hat sich bewährt: So konnten Wallner und sein Team in diesem Jahr schon 40 Tiere vor einem möglicherweise qualvollen Tod bewahren. Und es werden sicherlich nicht die letzten gewesen sein.

Christian Stangl