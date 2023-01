Doppelte Straßennamen: Probleme bei Zustellern, Polizei und Rettungsdienst - Gemeinderat beschließt Änderung

Änderung geplant: Der Schulweg in Sulzemoos und die Schulstraße in Einsbach haben ähnlich klingende Namen. Für die Schulstraße wird jetzt ein neuer Name gesucht. © cst

In der Gemeinde Sulzemoos sind mehrere Straßennamen doppelt vergeben. Das sorgt für immer mehr Probleme. Doch das soll sich jetzt ändern.

Sulzemoos – In Sulzemoos werden beinahe täglich Pakete an der falschen Adresse abgegeben und Post landet in den falschen Briefkästen. Ortsunkundige verirren sich mit dem Navi und auch der Rettungswagen findet das richtige Haus nicht.

Der Grund: In der Gemeinde Sulzemoos gibt es mehrere Straßennamen gleich zwei Mal. „Es handelt sich dabei um Mitbringsel der Altgemeinden aus der Gebietsreform von 1978“, erklärte Bürgermeister Johannes Kneidl in der Gemeinderatssitzung.

Probleme bei Online-Bestellungen

Probleme bereitet auch – und das bekommen viele bei Online-Bestellungen zu spüren – dass die Postleitzahl 85259, die bei ihrer Einführung im Jahr 1993 dem Ort Wiedenzhausen zugeordnet wurde (Sulzemoos hat die 85254), seit einiger Zeit als „Sulzemoos“ hinterlegt ist.

Das stiftet bei Bestellungen, die an einen doppelt vergebenen Straßennamen gehen, zusätzlich Verwirrung. „Diese Zuordnung können wir leider nicht verändern“, sagte Kneidl verzweifelt.

„Möchte nicht erleben, dass der Rettungsdienst in einem akuten Notfall ein Problem hat“

Neben eher kuriosen Geschichten wie nächtliche Besuche von einem Pflegedienst bei einem Haus im falschen Ortsteil oder der persönlichen Abholung eines wichtigen Dokuments, das nicht per Post ankam, aus mehreren hundert Kilometern Entfernung, bereitet dem Rathauschef vor allem eine Sache große Bauchschmerzen: „Ich möchte nicht erleben, dass der Rettungsdienst in einem akuten Notfall ein Problem hat. Wenn sich nichts ändert, ist vorprogrammiert, dass da irgendwann einmal etwas passiert“, befürchtet er.

Aus Sicherheitsgründen: Straßen sollen unbenannt werden

„In einem Notfall können wenige Minuten über Leben und Tod entscheiden“, fügte Martin Fieber (Wählergemeinschaft Wiedenzhausen) hinzu und erzählte, dass auch schon einmal die Feuerwehr aus dem falschen Ortsteil alarmiert wurde.

„Zum Glück war es ein eher harmloser Einsatz“, sagte Fieber. Um diese mitunter fatalen Verwechslungen zu vermeiden, hält es der Gemeindechef aus „Gründen der Sicherheit und Ordnung“ für erforderlich, die Straßen umzubenennen.

Eine Mehrheit der Gemeinderäte teilt diese Einschätzung, wie eine Aussprache in einer vorangegangenen nichtöffentlichen Sitzung ergeben hat.

Doppelte oder ähnlich klingende Straßennamen

Doppelte oder ähnlich klingende Namen haben im Gemeindegebiet noch folgende Straßen: Hauptstraße (Sulzemoos/Wiedenzhausen), Bergstraße (Sulzemoos/Wiedenzhausen), Schulweg/Schulstraße (Sulzemoos/Einsbach), Waldstraße/Waldweg (Sulzemoos/Wiedenzhausen) und Kirchstraße/Kirchweg (Sulzemoos/Wiedenzhausen).

Nach ausführlicher Diskussion hat der Gemeinderat laut Kneidl entschieden, folgende Straßen umzubenennen: Bergstraße und Waldstraße in Sulzemoos, Hauptstraße und Kirchweg in Wiedenzhausen sowie der Schulweg in Einsbach.

Johannes Kneidl erläuterte, dass bei der Entscheidungsfindung einerseits die Anzahl der betroffenen Anwohner einer Straße eine Rolle gespielt habe und man andererseits keinen Ortsteil bevorzugen wollte.

Vorschläge für Straßennamen

Zur Namensfindung sollen die betroffenen Bürger mit einbezogen werden. Sie können bis Ende Februar bei der Gemeindeverwaltung Vorschläge abgeben.

Bei der nachfolgenden finalen Abstimmung, bei der es seitens der Gemeinderäte keine Einwände oder Anmerkungen mehr gab, votierten alle Räte bis auf Alexander Brunner und Markus Winter, die selbst von einer der Umbenennungen betroffen sind, dafür, fünf Straßen neue Namen zu geben.

Ein Problem gibt es aus Sicht des Rathauschefs noch: „Die Ortsteile Lindenhof und Eichenhof haben ähnlich klingende Namen wie die Lindenstraße und die Eichenstraße im Ortsteil Sulzemoos“, sagte Kneidl. Da es sich jedoch um Ortsteile handelt und keine nennenswerten Probleme bekannt sind, sollen hier keine Umbenennungen durchgeführt werden.

Christian Stangl

