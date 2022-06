Dieb bricht Wohnmobile auf: 10.000 Euro Schaden ‒ Polizei sucht Hinweise

In Sulzemoos hat ein Unbekannter zwei Wohnmobile aufgebrochen. (Symbolbild) © Jan-Philipp Strobel/dpa

Ein Dieb hat in Sulzemoos zwei Wohnmobile aufgebrochen. Der unbekannte Täte erbeutete Elektrogeräte. Die Polizei sucht Zeugen.

Sulzemoos – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein bislang unbekannter Täter auf einer Parkfläche des Hymer Zentrums in der Ohmstraße in Sulzemoos zwei Wohnmobile aufgebrochen.

Das teilte die Polizei gestern mit. Der Dieb erbeutete Elektrogeräte, wie die Polizei mitteilte. Aus einem Kraftfahrzeug wurden Gegenstände im Wert von etwa 2000 Euro entwendet, am zweiten Wohnmobil machte der Täter keine Beute.

Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden, den der Einbrecher verursachte, auf knapp 10 000 Euro. Die Polizei Dachau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Telefon 0 81 31/56 10 zu melden. pid

