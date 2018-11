Bürgermeister verärgert über Vorgehensweise des Architekten

Es wäre ein schönes, attraktives Haus, das dort auf einem Grundstück im Wohngebiet „Am Ziegelberg“ in Wiedenzhausen errichtet werden soll. Darüber waren sich alle Gemeinderäte bei der jüngsten Sitzung einig. Für Diskussionsstoff sorgten hingegen die beantragten Befreiungen. Bürgermeister Gerhard Hainzinger zeigte sich zudem über die Vorgehensweise des Architekten verärgert.

Sulzemoos/Wiedenzhausen – In Wiedenzhausen soll ein Wohnhaus mit Garage gebaut werden. Dazu hatte der Bauherr einen Antrag mit zahlreichen Befreiungen eingereicht. Neben einer Überschreitung der Gebäudetiefe, der Dachüberstände sowie der Fläche des Carports wurde auch aufgrund der Form des Hauses eine Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ) beantragt. Diese Größe bestimmt den Flächenanteil eines Grundstücks, der bebaut werden darf. Sie liegt in diesem Fall bei 0,27; erlaubt wären nur 0,25 – das bedeutet eine Überschreitung um 9,18 Quadratmeter.

Eine Befreiung von der GRZ sieht Hainzinger im Vergleich zu den anderen Befreiungen sehr problematisch. „Das werden wir vom Landratsamt nicht genehmigt bekommen“, fürchtet er.

Der zuständige Architekt erklärte jedoch in der Sitzung, dass er den Fall im Landratsamt angesprochen und dazu keine negative Meinung gehört habe. Er verwies auf einen Passus im Bebauungsplan, wonach die Grundfläche beispielsweise für Wintergeräte um zehn Prozent überschritten werden dürfe. „Hier geht es darum, dass das Obergeschoss etwas ausladender ist, aber wir wären noch unter den zehn Prozent,“ erklärte der Architektd den Räten.

„Der Passus gilt für untergeordnete Gebäudeteile, aber nicht für den Baukörper“, entgegnete Hainzinger. Der Bürgermeister verwies zudem auf die Planungshoheit der Gemeinde. „In der Gemeinde Sulzemoos wird vom Gemeinderat geplant und nicht vom Landratsamt. Ich reagiere sehr allergisch, wenn über unsere Entscheidungshoheit versucht wird, eine Einigung im Landratsamt zu erreichen. So etwas ist unterste Schublade“, so der Rathauschef verärgert.

Markus Winter sprach sich gegen die Befreiungen aus: „Wir sind ohnehin immer sehr großzügig. Wenn wir alles genehmigen, kann irgendwann jeder machen, was er will!“ Michael Schmid schloss sich dem an: „Warum sollen wir eine Ausnahme machen? Die anderen mussten sich auch an den Bebauungsplan halten.“ Und Josef Kraut fürchtet, dass andere benachteiligt werden könnten: „Das wäre unfair gegenüber denen, die bereits gebaut haben.“

Paul Schmid und Andreas Wallner schlugen vor, dass kleiner gebaut werden solle, damit die GRZ nicht überschritten werde. Dies ist jedoch aus Sicht des Architekten schwierig: „Dann würden bestimmte Räume wie beispielsweise das Kinderzimmer zu klein werden.“

Elfriede Heinzinger wollte wissen, ob durch eine Befreiung ein Präzedenzfall für zukünftige Bebauungspläne geschaffen werden würde. Diese Befürchtung konnte der Bürgermeister entkräften. „Diese Befreiung würde nur für den Bebauungsplan dieses Wohngebiets gelten.“

Am Ende zeigte sich der Rathauschef versöhnlich und schlug vor, alle Befreiungen zu erteilen und abzuwarten, wie das Landratsamt entscheidet. „Ich rechne damit, dass eine Änderung am Bebauungsplan erforderlich wird“, so Hainzinger.

Alle Gemeinderäte bis auf Michael Schmid und Markus Winter votierten für diesen Vorschlag des Bürgermeisters, der abschließend noch einmal seinen Unmut über die Vorgehensweise äußerte: „Mich ärgert, dass die Gemeinde nicht von Anfang an in das Vorhaben eingebunden wurde!“ Christian Stangl