Schnelles Netz für 100 weitere Haushalte

Die Entscheidung ist gefallen: Die Firma DSLmobil hat nach der öffentlichen Ausschreibung den Zuschlag für die zweite Internet-Ausbauphase in der Gemeinde Sulzemoos erhalten. Damit sollen 100 weitere Haushalte mit schnellem Internet versorgt werden.

Sulzemoos – Der Sulzemooser Bürgermeister Gerhard Hainzinger unterzeichnete jetzt einen durch die Regierung von Oberbayern geprüften Vertrag mit dem Verantwortlichen für den Breitbandausbau, Matthias Korber von DSLmobil, im Sitzungssaal des Sulzemooser Rathauses.

Am Ende dieses Jahres sollen knapp 100 weitere Sulzemooser Haushalte mittels der modernen FTTH-Technik erschlossen werden. Dieses Kürzel steht für „Fiber to the home“ und bedeutet, dass jeder Haushalt einen direkten Glasfaseranschluss erhält. Das Netz wird dann so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich ist. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud wird bequemer.

In den Genuss dieser neuen Technik kommen die Erschließungsgebiete Sulzemoos-Nord (39 Anschlüsse), Ziegelstadel, Hilpertsried, Ober- und Unterwinden, Lederhof und Haidhof (insgesamt 42 Anschlüsse) sowie Einsbach Süd/West mit Aussiedlerhöfen (10 Anschlüsse).

„Die Gemeinde Sulzemoos ist stolz, den Sulzemooser und Einsbacher Bürgern und Unternehmen in Kürze den begehrten Zugang zum schnellen Internet ermöglichen zu können“, freut sich Gerhard Hainzinger, der den Breitband-Zugang für einen sehr wichtigen Standortfaktor hält. „Auch für Arbeitnehmer mit Home-Office und Selbstständige ist eine Anbindung an das Netz oft von enormer wirtschaftlicher Bedeutung.“, sagte der Sulzemooser Rathauschef Hainzinger.

(cst)