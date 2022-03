Sulzemoos trauert um ein Original: Der Schustermeister Adi ist tot

Er fertigte Schuhe für die ganze Ortschaft: Adolf Heinzinger in seiner Schusterwerkstatt im ehemaligen Schulhaus von Sulzemoos. © Chrsitian Stangl

Sulzemoos trauert um ein Original: Der Schustermeister Adolf Heinzinger ist im Alter von 87 Jahren verstorben.

Sulzemoos/Odelzhausen – Adolf Heinzinger war ein Schuster alter Schule und übte seinen Beruf auch noch im hohen Alter in seiner kleinen Werkstatt im alten Schulhaus von Sulzemoos gerne aus. Jetzt ist Heinzinger (genannt Adi) kurz nach Vollendung seines 87. Lebensjahres verstorben.

Adolf Heinzinger erblickte am 8. März 1935 in München das Licht der Welt. Gemeinsam mit seinen vier Geschwistern Konrad, Michael, Josef und Maria wuchs er in Sulzemoos auf und besuchte dort auch die Dorfschule.

Im Alter von 14 Jahren begann er bei seinem Vater Michael eine Lehre als Schuhmacher und arbeitete danach noch einige Jahre im Familienbetrieb mit. Während der Adi daheim Reparaturen durchführte, verdiente sein Vater das Geld überwiegend mit auswärtigen Arbeiten. Da die Familie Heinzinger auch eine kleine Landwirtschaft betrieb, musste der Bub zudem oft in den frühen Morgenstunden, noch vor der Arbeit als Schuster, das Futter schneiden und die Tiere versorgen.

Nach einigen Jahren fertigte der Familienbetrieb auch Schuhe für große Fabriken. Mit Anfang 20 begann Heinzinger bei der Familie Rock in Schwabing als Zwienäher zu arbeiten und fertigte dort im Akkord zwiegenähte Ski- und Bergstiefel an. Nach 17 Jahren wechselte er zur Firma Bernhard-Orthopädieschuhmacher in München. Dort war er bis zu seiner Rente beschäftigt.

Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1981 eröffnete Heinzinger nebenberuflich im alten Schulhaus in Sulzemoos seine eigene kleine Schuhmacherei. Dort reparierte er bis zu seinem 85. Lebensjahr regelmäßig zwei bis drei Tage die Woche für die ganze Ortschaft und seinen großen Bekanntenkreis Schuhe. Er nähte auch Taschen, Jacken und Lederhosen. Für viele Menschen waren Adolf Heinzinger und seine Schusterwerkstatt vier Jahrzehnte lang ein Anlaufpunkt für einen Ratsch.

Im Jahr 1953 lernte Heinzinger seine Anna kennen, die damals als Hausmädchen im Nachbarhaus – in dem der Arzt Dr. Früchte wohnte, beschäftigt war – und führte sie im September 1959 vor den Traualtar. Aus der Ehe gingen die drei Kinder Renate, Ingrid und Herbert hervor. Nachdem alle Kinder ausgezogen waren, zog das Ehepaar im Jahr 1994 nach Odelzhausen.

Am meisten Freude bereitete ihm im Rentnerdasein, wenn seine sieben Enkel und drei Urenkel um ihn herumschwirrten, während er nach einem guten Essen auf der Terrasse genüsslich an seiner Zigarre paffte. „Es ist schön, wenn immer was los ist“, sagte er.

„Eines der schönsten handwerklichen Andenken von Adi sind die komplett selbst gemachten Hochzeitsschuhe und zwiegenähten Haferlschuhe, die er für seinen Sohn Herbert angefertigt hat“, erinnert sich seine Ehefrau Anna.

Sein Herz schlug auch für die Vereine. So war Heinzinger Mitglied beim Krieger- und Veteranenverein Sulzemoos, beim Schnupfclub Sulzemoos und beim VdK. Auch dem Schützenverein Einigkeit Sulzemoos gehörte einmal an und fungierte unter anderem vier Jahre lang als zweiter Schützenmeister.

Sogar das Fernsehen interessierte sich für Adolf Heinzinger und dessen urige Schusterwerkstatt. Gleich zweimal wurde er bei München.TV porträtiert – zuletzt im vergangenen Jahr in der Reihe „Heimatgschichtn“. Dort startete er auch einen Aufruf, um einen Nachfolger für seine Schusterwerkstatt zu finden. Dieser Wunsch hat sich leider nicht mehr erfüllt.

Christian Stangl