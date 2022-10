Sulzemooser Gemeinderat verabschiedet rekordverdächtigen Haushalt für 2022

Der Sulzemooser Gemeinderat verabschiedet rekordverdächtigen Haushalt für 2022. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Der Sulzemooser Gemeinderat hat den Haushalt für 2022 mit einem Gesamtvolumen von 17,4 Millionen Euro verabschiedet. „Das ist ein Top-Haushalt, ein sehr schönes Werk, das in einigen Punkten sogar auf Rekordniveau ist“, freute sich Bürgermeister Johannes Kneidl.

Sulzemoos – Die Gewerbesteuer, die den größten Einnahmeposten bildet, ist von 2,088 Millionen Euro im Vorjahr auf 3,3 Millionen Euro – das sind 33,8 Prozent des 9,767 Millionen Euro umfassenden Verwaltungshaushalts – angestiegen. „Wir haben hier Rekordeinnahmen aus den verschiedensten Betrieben. Wir sind branchenübergreifend gut aufgestellt, und auch neue Betriebe entwickeln sich sehr gut“, sagte Kneidl.

Gestiegen ist auch die Einkommensteuer als zweitgrößte Einnahmequelle. Sie liegt bei 2,66 Millionen Euro (2021: 2,551 Millionen Euro), das entspricht 27,2 Prozent des Verwaltungshaushalts. Der Rathauschef geht davon aus, dass dieser Trend anhält, aber er betonte, dass im Haushalt keine Inflationsannahmen getroffen wurden.

Die Erstattungen und Zuschüsse für die Kindertagesreinrichtungen liegen bei 1,114 Millionen Euro (11,4 Prozent) und stehen damit an dritter Stelle der Einnahmen.

Personalausgaben bei 3,67 Millionen Euro

Die Personalausgaben bilden mit 3,67 Millionen Euro (3,4 Millionen Euro im Vorjahr) den größten Posten und machen 37,6 Prozent der Ausgabenseite aus. Ein Löwenanteil von 2,284 Millionen Euro, das entspricht 62,3 Prozent der Personalkosten, entfällt dabei auf die Kindertagesstätten mit ihren rund 60 Beschäftigten. „Im zweiten Quartal des nächsten Jahres wird sich der Gemeinderat mit einer sozialverträglichen Anpassung der Kita-Gebühren beschäftigen müssen“, kündigte Johannes Kneidl zudem an. Auch die anderen Gebühren und Pachten sollen noch auf den Prüfstand.

Der zweitgrößte Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt ist wie immer die Kreisumlage, die mit 2,307 Millionen Euro (23,6 Prozent) zu Buche schlägt. An dritter Stelle stehen die Sach- und Betriebsausgaben mit 1,389 Millionen Euro (14,2 Prozent). Unter dem Strich weist der Verwaltungshaushalt ein gutes Plus auf. Dem Vermögenshaushalt können voraussichtlich 1,238 Millionen Euro zugeführt werden, das sind 472 109 Euro mehr als im vergangenen Jahr.

Gemeinde muss einiges investieren

Auch wenn die Gemeinde finanziell gut aufgestellt ist, muss sie heuer und in den kommenden Jahren einige Investitionen stemmen. Im 7,620 Millionen Euro umfassenden Vermögenshaushalt sind heuer insgesamt 2,88 Millionen Euro dafür vorgesehen. Einer der Schwerpunkte ist dabei das Baugebiet „Wiedenzhausen Süd“. Hier ist noch mit der abschließenden Ablösezahlung an den Erschließungsträger zu rechnen, sodass von 2016 bis 2022 für Bauleitplanung und Ablösezahlungen insgesamt 790 245 Euro ausgegeben wurden.

Mit dem Verkauf der gemeindlichen Grundstücke – vier Einfamilienhäuser und zwei Doppelhaushälften – für insgesamt 1,27 Millionen Euro wird 2022 und 2023 gerechnet. Die Gemeinde Sulzemoos steigt in den kommunalen Wohnungsbau ein und möchte in dem Baugebiet den Neubau eines Mehrfamilienhauses verwirklichen. Die Gesamtkosten liegen bei 3,6 Millionen Euro. Berücksichtigt man den Grundstückswert in Höhe von rund einer Million Euro und die staatliche Förderung in etwa gleicher Höhe, fallen 2022 Planungskosten in Höhe von 50 000 Euro an, und im nächsten Jahr 1,525 Millionen Euro als Ablösezahlung an die Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Dachau, die die Federführung bei diesem Projekt übernimmt.

Feuerwehr bekommt ein neues Fahrzeug

Ein großer Brocken ist die Ersatzbeschaffung eines neuen Fahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Sulzemoos. Für 2023 sind 150 000 Euro für das Fahrgestell des HLF20 eingestellt und für 2024 insgesamt 350 000 Euro für den Aufbau. Es wird mit einem staatlichen Zuschuss von 130 500 Euro gerechnet.

Ausgaben in Höhe von 114 000 Euro sind in diesem Jahr für die Sanierung der Steindlbachstraße und der Römerstraße sowie für Markierungsarbeiten und sonstige Tiefbaumaßnahmen eingeplant. In die Straßenbeleuchtung werden 58 400 Euro investiert, davon entstehen Kosten von 35 000 Euro für die Römerstraße.

Breitbandausbau istin der vierten Phase

In den Ausbau der Breitbandversorgung hat die Gemeinde von 2010 bis 2021 über eine Million Euro investiert. Im gleichen Zeitraum gingen Zuschüsse von 565 242 Euro ein. Inzwischen befindet sich die Maßnahme in der vierten Phase, darunter beispielsweise die Glasfaseranbindung des Rathauses. Dafür wurden heuer 20 000 Euro bereitgestellt. Die IT-Hardware im Rathaus ist nach sechs Jahren Nutzungsdauer nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Für die Erneuerung und eine neue Server- oder Rechenzentrumslösung sind im nächsten Jahr 150 000 Euro eingeplant.

Gemeinde bleibt weiter schuldenfrei

Eine gute Nachricht hatte Johannes Kneidl noch zu verkünden: Die Gemeinde Sulzemoos ist als eine der wenigen Kommunen im Freistaat schuldenfrei. Mit dem Neubau der Grund- und Mittelschule Odelzhausen haben die drei Mitgliedsgemeinden allerdings gemeinsam eine gewaltige finanzielle Last von 22,1 Millionen Euro zu stemmen, die zu einer erheblichen Verschuldung des Schulverbandes Odelzhausen führt.

Aktuell liegt das zu finanzierende Restdarlehen bei 17,056 Millionen Euro. Berücksichtigt man den Anteil der Gemeinde Sulzemoos am Schulverband, der Ende 2022 bei 4,82 Millionen Euro liegt, so ergibt sich bei 3084 Einwohnern eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1563 Euro, im Vorjahr waren es noch 1693 Euro.

Bei der Aussprache hatten die Gemeinderäte am Sulzemooser Haushalt nichts auszusetzen. Es gab nur vereinzelte Fragen. Am Ende wurde das Zahlenwerk einstimmig abgesegnet.