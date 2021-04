Einsatz mit viel Liebe zum Detail

Lydia Schmid ist seit 20 Jahren Mesnerin in der Pfarrei St. Johann Baptist Sulzemoos

Sulzemoos – Lydia Schmid hat ihr 20-jähriges Jubiläum als Mesnerin in der Pfarrei St. Johann Baptist Sulzemoos gefeiert. Im Anschluss an den einzigen Gottesdienst in der Osterwoche wurde sie vor versammelter Gemeinde für ihre engagierte, liebevolle und gewissenhafte Arbeit im Mesnerdienst der Kirchengemeinde geehrt.