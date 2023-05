Beachtliche Bilanz beim ersten Repair-Café in Einsbach

Interessierte Zuschauer hatte Franz Wagner, der einen Taschenlampenakku reparierte. © mw

Das Repair-Café in Einsbach ist eröffnet worden. Die Initiative geht auf Kathi Probst zurück. Fahrrad, eine Personenwaage, Nähmaschine, Radio, Fön, Gartenharke, Tischdecke, Lichterkette, Rucksack – diese Dinge wurden unter anderem an sechs Stationen repariert.

Einsbach ‒ Kathi Probst und ihr Mann Georg hatten nun im Pfarrheim alles dafür vorbereitet: Sie bauten Tische und Stühle auf, kümmerten sich um ausreichend Kabel und dachten sogar an Blumen für die Cafétische. Sechs Reparaturstationen standen bereit. Richard Hainzinger war für Elektrogeräte und Räder zuständig, Franz Wagner ebenfalls für Elektronik/Elektrogeräte, Radio und TV, Robert Weins Spezialgebiet waren Räder, Uhren, Spielzeug, Glasarbeiten, Leder nähen und auch Elektroarbeiten, Kathrin Wagenpfeil brachte ihre Nähmaschine für Näharbeiten mit, und Jörg Mutschall zeichnete für Handy- und Computereinstellungen verantwortlich.

Es dauerte nicht lange, und schon trudelten die ersten „Aufträge“ herein: eine Küchenmaschine, eine defekte große Taschenlampe und ein Radio, dazu ein Rucksack mit Lederriemen, ein kaputter Fahrradschlauch und ein defekter Reißverschluss. Danach folgten ein Föhn, der heiß lief, und eine Personenwaage, die nicht mehr richtig wog. Während sich die Mannschaft ans Richten machte, servierten drei Firmlinge Kaffee und Kuchen – sowohl den Damen, die im „Café“ Platz genommen hatten und warteten, aber auch den ehrenamtlichen Helfern. Bürgermeister Johannes Kneidl schaute interessiert zu und gab zwischendurch auf der Heimorgel im Pfarrsaal zur Erheiterung etwas Musikalisches zum Besten. Barbara Schmid, Lisa Ketterl und Doris Wallner führten Protokoll, wer was zur Reparatur gebracht hatte und nahmen Spenden entgegen. Am Ende des Nachmittags waren alle rundum zufrieden. Ist es doch erklärtes Ziel der Nachbarschaftshilfe, Müll zu reduzieren und Menschen zusammen zu bringen.

Ab sofort wird jeden ersten Samstag in einem ungeraden Monat die Nachbarschaftshilfe eine „Werkstatt für defekte Alltags- und Gebrauchsgegenstände“ organisieren. Helfer sind immer willkommen! Marlene Wagner

