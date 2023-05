Muttertagsserenade der Edelweißkapelle Einsbach begeistert die vielen Besucher: „Lasst uns das Leben genießen!“

Bei ihrer Serenade präsentierten die Musiker der Edelweißkapelle dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm. © cla

Was lange währt, wird endlich gut. Oder, präziser ausgedrückt: Klingt endlich gut. Das hat die Edelweißkapelle Einsbach bei ihrer traditionellen Serenade zum Muttertag bewiesen.

Einsbach/Ebertshausen ‒ Denn die Vorbereitungen dafür hatten die Musiker eigentlich schon im Jahr 2019 begonnen. Doch dann kam die Corona-Pandemie dazwischen. „Wir freuen uns so, dass wir das Programm jetzt endlich aufführen können“, betonte Dirigentin Evi Hoffmann jetzt bei dem Konzert. Ähnlich ging es augenscheinlich den vielen Besuchern, der große Saal im Pfarrstadel in Ebertshausen war voll.

Die Musiker hatten für sie eine bunte Mischung aus Stücken verschiedener Genres zusammengestellt, die nicht nur alle Mütter und Großmütter bestens unterhielt. Gleich zu Beginn setzte die Edelweißkapelle mit „A sign for freedom“, einer klangvollen Hymne für Blasorchester von Thomas Asanger, ein Zeichen für die Freiheit. „Es ist ein Sinnbild dafür, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen und Grenzen zu überwinden“, erklärte Moderatorin Kathrin Grau. „Das ist heute aktueller denn je.“

Zu einem Blasmusik-Konzert gehört natürlich auch Marschmusik. Mit dem „Zauber der Montur-Marsch“ präsentierten die Musiker eine „Perle altösterreichischer Marschkunst“, wie Grau es ausdrückte. Das Stück basiert auf Motiven von Carl Michael Ziehrers Operette „Die Landstreicher“: Unter anderem fußt die schmissige Melodie auf dem Duett der beiden schneidigen, feschen Leutnants M für Kinder in der Gemeidne Sulze ucki von Rodenstein und Rudi von Muggenheim. Mit dem Deutschmeister Regimentsmarsch stand bei der Serenade außerdem einer der bekanntesten Märsche auf dem Programm.

Neue Melodien waren dagegen bei der „Zeitlos Polka“ zu hören. Sie stammt von Martin Scharnagl, einem „jungen Wilden, der eine neue Art von Polka komponiert hat“, wie Kathrin Grau erklärte.

Ehrung: Kathrin Wagenpfeil (2. v. l.) und Annika Wagenpfeil (r.) haben das Musikerleistungsabzeichen in Bronze geschafft. Dirigentin Evi Hoffmann (l.) und Musikvereinsvorsitzender Johannes Kneidl gratulierten. © cla

Komplexe Harmonien und eine andere Anordnung der gängigen Teile einer Polka zeigten dem Publikum, wie spannend und facettenreich der Tanz sein kann. Sehr vielfältig war außerdem „Chicago Festival“, ein Stück, das unter dem Eindruck des bedeutendsten Blasmusikfestivals der USA in Chicago entstanden ist. Die positive, energiegeladene und fröhliche Stimmung dort spiegelte sich in schwungvollen Melodien wieder, der idyllische Blick auf den winterlichen Michigan-See in einem sehr gefühlvollen Teil.

Ein besonderer Höhepunkt für alle Romantiker und Verliebte war auch der weltweit bekannte Liebessong „How deep is your love“ von den Bee Gees. Und auch bei einem Medley aus mehreren Songs des Musical-Klassikers West Side Story ging es um die ganz großen Gefühle: Die Edelweißkapelle entführte die Zuhörer in das New York der 1950er Jahre, in dem ein Liebespaar mitten in den Bandenkrieg zweier rivalisierender Jugend-Gangs gerät.

Am Ende der Serenade verabschiedeten sich die Musiker erst nach zwei Zugaben. Nicht aber, ohne dem Publikum mit ihrem letzten Stück noch einen guten Rat mitzugeben: „Lasset uns das Leben genießen, lasset uns recht fröhlich sein!“ cla

Musikerleistungsabzeichen in Bronze Die Muttertagsserenade im Pfarrstadel war für Johannes Kneidl, Vorsitzender des Musikvereins Einsbach, und Evi Hoffmann, Dirigentin der Edelweißkapelle und stellvertretende Bezirksleiterin des Bezirks Amper im Musikbund von Ober- und Niederbayern, auch eine gute Gelegenheit, um zwei Musikerinnen auszuzeichnen. Die beiden Querflötistinnen Katrin Wagenpfeil und Annika Wagenpfeil haben die praktische und theoretische Prüfung für das Musikerleistungsabzeichen in Bronze bestanden. Sie bekamen ihre Abzeichen und Urkunden überreicht.