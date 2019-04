Bei den Einsbacher Musikern steht ein Jubiläum bevor: ein besonderer Ausflug wartet

Beim Musikverein Einsbach steht ein Jubiläum an: Der Verein feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen und hat sich dafür etwas ganz Besonderes überlegt.

Einsbach – Ein großes mehrtägiges Fest wie vor fünf Jahren wird es zwar nicht geben, erklärte der zweite Vorsitzende Christoph Hainzinger bei der Jahresversammlung. „Da wäre der Aufwand zu groß“, sagte er. Stattdessen ist am 19. Mai ein außergewöhnlicher Ausflug geplant. „Wir fahren mit Bussen an den Tegernsee“, kündigte Hainzinger an. Dort hat der Verein für seine Mitglieder extra ein eigenes Schiff gechartert.

Bei einer Rundfahrt über den See gibt es Kaffee und Kuchen und die Edelweißkapelle Einsbach spielt auf. „Zu hören sein wird gehobene Blasmusik“, versprach Hainzinger.

Der Ausflug ist nur eine von vielen Gelegenheiten, bei denen man die Edelweißkapelle Einsbach in nächster Zeit erleben kann. Unter anderem wird sie jetzt beim Maibaumaufstellen in Überacker sowie bei der 1250-Jahrfeier von Ebertshausen spielen. Bei der Fahnenweihe der Burschen in Überacker Ende Mai/Anfang Juni ist sie außerdem Festkapelle. Weitere Auftritte werden zum Beispiel beim Dorffest in Aufkirchen im Juni und beim großen Willibald-Ritt in Jesenwang im Juli sein. Ende Juli organisiert der Musikverein zudem gemeinsam mit dem Gartenverein ein Dorffest in Einsbach. Einige Hochzeiten und Geburtstagsständchen stehen ebenfalls schon auf dem Terminplan der Edelweißkapelle. Im Herbst gibt es außerdem Überlegungen, ein Gemeinschaftskonzert mit der befreundeten Blaskapelle Sittenbach zu veranstalten.

Die musikalische Leitung der Edelweißkapelle hat seit Oktober Andreas Richter inne. Er vertritt Dirigentin Evi Probst, die gerade auf Weltreise ist, und hat auch die musikalische Gestaltung des Vereinsausfluges übernommen. „Ich wurde gleich gut aufgenommen“, berichtete Richter bei der Versammlung. „Mir gefällt es hier.“

In der Edelweißkapelle Einsbach musizieren rund 30 Musiker. Sie waren vergangenes Jahr viel beschäftigt: Im Schnitt gab es 2018 in etwa alle vier Tage einen Auftritt, ein Ständchen oder eine mehrstündige Probe.

Der Musikverein legt zudem viel Wert auf eine gute Nachwuchsförderung. Für Kinder bietet Melanie Weindl unter anderem Flötenunterricht mit musikalischer Früherziehung an. Wie viel die Nachwuchsmusikanten schon gelernt haben, stellten sie bei der Jahresversammlung mit einem kleinen Auftritt gleich unter Beweis. Außerdem gibt es künftig einen finanziellen Zuschuss für Jugendliche, die schon in der Kapelle mitspielen aber zugleich noch Instrumentalunterricht haben. „Da leisten wir sehr viel“, erklärte der Vereinsvorsitzende Johannes Kneidl. „Aber es ist uns ein großes Anliegen etwas für die Jugend zu tun.“

Kneidl nutzte die Versammlung außerdem, um sich bei einigen langjährigen Mitgliedern zu bedanken. Insgesamt hat der Verein derzeit knapp 300 Mitglieder. „Wir hoffen, dass wir die 300-Mitglieder-Schwelle bald schaffen“, sagte Kneidl.

Schon seit 25 Jahren halten Christoph Hainzinger, Johann Hainzinger, Maria Hainzinger, Sebastian Ketterl, Hildegard Plabst, Michael Plabst, Evi Probst, Engelbert Schlittenbauer, Christian Strixner, Thomas Strixner, Melanie Weindl und Isolde Wessner dem Musikverein die Treue. Für ihre zehnjährige Mitgliedschaft wurden Tanja Augustin, Jutta Friedl und Martin Schmid geehrt.