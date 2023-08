Der Mann mit den zwei Herzen: Einsbach nimmt Abschied von Sepp Kraut

Bewegende Worte fanden Bürgermeister Johannes Kneidl (am Ambo) und Altbürgermeister Gerhard Hainzinger (dahinter) für Sepp Kraut. © mw

600 Trauergäste haben Abschied genommen vom beliebten Einsbacher Sepp Kraut. Der Trauergottesdienst wurde in der Margaretenkirche ins Freie übertragen.

Einsbach – So voll war die Margaretenkirche von Einsbach seit Jahrzehnten nicht mehr. Aber man hatte bereits damit gerechnet und Vorsorge mit Bänken auf dem Friedhof getroffen, damit so viele Kirchgänger wie möglich bei der Beerdigung von Sepp Kraut einen Sitzplatz hatten. Mit Lautsprechern wurde das Requiem und die Trauerreden von Bürgermeister Johannes Kneidl und Altbürgermeister Gerhard Hainzinger nach draußen übertragen.

Die rund 600 Trauergäste, hätten niemals in der Kirche Platz gefunden, worauf Pfarrer Paul Hauser, der aus seinem Heimatort Grefrath nach Einsbach gekommen war, um für Sepp Kraut die Beerdigung zu halten, im Vorfeld hingewiesen hatte. Und tatsächlich kamen bereits zum Sterberosenkranz über 200 Menschen. Sepp Kraut war sehr beliebt gewesen. Er war liebenswürdig, gesellig, lustig, ehrlich, verantwortlich, zuverlässig, freizügig und immer positiv drauf.

Aus jedem Einsbacher Haushalt kam jemand zu Beerdigung und Rosenkranz, von den unzähligen Autos mit Brucker Kennzeichen, die Einsbach völlig zugeparkt hatten, nicht zu reden.

Trauer um Sepp Kraut: Er hatte Wurzeln auch in Oberweikertshofen

Sepp Kraut, ein gelernter Schreiner – seine Urne stand in der Kirche auf einem unbehandelten Holzbalkenteil –, hatte später viele Jahre bei der Firma Coca Cola in FFB gearbeitet, danach in Olching bei der Firma Krämer. Und dem Sportverein Oberweikertshofen ist er treu verbunden gewesen. Stammte doch sein Vater, den Sepp leider bereits mit sechs Jahren verlor, von dort. Vorsitzender Martin Steininger legte am Grab einen Kranz nieder.

Sepp Kraut war überall zur Stelle, wenn man ihn brauchte, er half gerne. Daran erinnerte auch Johannes Kneidl in seiner Rede, als er über Erinnerungen und liebenswerte Eigenschaften mit und von ihm am Ambo von St. Margareta zu erzählen begann. „Die Tür von Sepp war immer für jeden offen“, sagte er, und dass er das sehr bewundert hätte, da der Sepp doch so viele Ämter und Aufgaben hatte.

Für Gerhard Hainzinger, dem Altbürgermeister, war dieser plötzliche Abschied ebenfalls unfassbar. 1996 hatte mit Gerhard Hainzinger als Bürgermeister eine neue Ära begonnen, in die Sepp Kraut mit großer Mehrheit als Gemeinderat gewählt wurde, 2020 schieden beide auf eigenen Wunsch aus. „Sepp war eine große Bereicherung für uns“, bestätigte der Altbürgermeister, „und er trug viel Positives für alle bei“.

Hainzinger erzählt von bewegender Hochzeit

Ein besonderer Moment in seiner Amtszeit, fuhr Hainzinger fort, sei ein Anruf im August 2011 von Sepp Kraut aus dem Krankenhaus Großhadern gewesen. „Er schilderte mir seine Lage und sein Warten auf ein Spenderherz. Zuvor wollte er noch einige bedeutende Dinge in seinem Leben geregelt haben. Und das Wichtigste war dabei für ihn, seine Conny zu heiraten“. In diesem Augenblick schien auch die Stimme des ehemaligen Gemeindechefs zu versagen. Alle wussten, wie sehr Sepp Kraut seine Frau geliebt hatte, welch ein Herz und eine Seele die beiden gewesen sind. Er hatte zu seiner ganzen Familie, besonders zu seiner Mutter und den drei Schwestern, ein inniges Verhältnis.

Dankbar für zwölf geschenkte Jahre

Für Hainzinger war es jedenfalls die „eindrucksvollste Trauung, die ich in meiner 24-jährigen Amtszeit vollziehen durfte“. Es waren noch zwölf gute Jahre, die er mit seiner Conny genießen durfte. Denn Sepp Kraut bekam ein Spenderherz, für das er unendlich dankbar war. Alles, was an Nebenwirkungen der vielen Medikamente, die er nehmen musste, auf ihn zukam, nahm der Mann mit den zwei Herzen stets mit großer Geduld auf sich.

Musiker der Edelweißkapelle spielten, als die Urne in das Familiengrab gesenkt wurde, ein letztes Mal zu seinen Ehren. Und Hans Kreppold, der mit seiner Tochter die Messe feierlich umrahmt hatte, sang zum Schluss das „Feierabend-Lied“.