Bürgermeister bespricht Anliegen der Sulzemooser im Gemeinderat - Gute Nachricht für Gartenbauverein

Die Ortsmitte in Wiedenzhausen ist ein idyllisches Fleckchen, dafür sorgt der Gartenbauverein. Das Wasser zum Gießen kann bald aus dem Rohrbach entnommen werden. cst © Picasa

Der Sulzemooser Bürgermeister Johannes Kneidl hat im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Bürgermeister vor Ort“ die vier Gemeindeteile besucht und alle Bürger in lockerer Runde zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung hat er dazu einen Sachstandsbericht abgegeben.

Sulzemoos – „Es war eine schöne Sache, aber man merkt, dass wir immer gut ansprechbar sind, denn es werden auch außerhalb dieses Termins verschiedene Anliegen an uns herangetragen. Daher waren es heuer nicht allzu viele Punkte“, so das Fazit des Rathauschefs. In Wiedenzhausen hatte der Gartenbauverein, der sich laut Kneidl „sehr engagiert“ um die Gestaltung der Ortsmitte kümmert, um eine Möglichkeit gebeten, an Wasser zum Gießen zu gelangen. „Eine Abflachung des Rohrbachufers haben wir bereits beauftragt und dann werden dort Granitschwellen angebracht, sodass sehr einfach Wasser aus dem Rohrbach entnommen werden kann“, erläuterte er.

Kein Raum für die Allgemeinheit im Jugendhaus

Zudem fragen die Orthofer, ob ein Raum im Jugendhaus für allgemeine Besprechungen, beispielsweise von Vereinen, zur Verfügung gestellt werden kann. „Es ist zwar im Obergeschoss ein kleiner Raum frei, aber den würde ich gerne ausschließlich den Jugendlichen so überlassen.“, findet der Gemeindechef.

Zu schneller Verkehr in der Dorfstraße

Ein Thema, das immer wieder zur Sprache kommt, ist der schnelle Verkehr in der Dorfstraße, insbesondere durch landwirtschaftliche Fahrzeuge in der Erntezeit. Hier setzt der Rathauschef wie auch schon in der Vergangenheit auf Freiwilligkeit. „Wir geben das an die entsprechenden Ansprechpartner weiter, dass dort langsam gefahren werden soll. Dieses Thema wird uns ständig begleiten“, sagte Kneidl.

Einsbacher wünschen sich besser ÖPNV-Anbindung an Sonntagen

In Einsbach hatten Bürger eine bessere ÖPNV-Anbindung, insbesondere an Sonntagen, angeregt. Kneidl verwies auf die Pasinger Linie. Die Pasinger Linie hält jedoch nicht immer an der Haltestelle am Gewerbegebiet Sulzemoos, die von den Einsbachern genutzt wird. Daher schlugen die Bürger vor, die Linienführung so zu ändern, dass der Bus generell durch die Hauptstraße von Sulzemoos fährt und die Haltestelle im Gewerbegebiet zur Hauptstraße hin verlegt wird und der Bus immer dort hält. „Das nehme ich so in die Diskussion auf Kreisebene mit“, sagte Kneidl. Eine allgemeingültige Lösung hält er für schwierig, da die derzeitige Linienführung mit einer Engstelle in der Kirchstraße begründet wird und zudem die Haltestelle am Wertstoffhof nahe Ziegelstadel dann wegfallen würde.

Moniert hatten die Einsbacher, dass eine private Bauherrin in der Brucker Straße den Gehweg aufgerissen hat. „Sie wird durch uns erneut aufgefordert, das zu beheben“, versprach Kneidl.

Gemeindebauhof pflegt künftig Grünanlagen der Pfarrkirche

Zudem war die Bitte geäußert worden, die Grünanlagen am Parkplatz der Pfarrkirche zu pflegen. Kneidl sagte zu, dass der Gemeindebauhof dies übernimmt. Bürger kritisierten zudem den starken Baumwuchs an der Ortsverbindungsstraße zwischen Einsbach und Hilpertsried. „Wir werden die Eigentümer zum Rückschnitt auffordern“, so Kneidl.

Hundetoilette für südwestlichen Ortsausgang in Orthofen

In Orthofen hatten die Bürger darum gebeten, dass am südwestlichen Ortsausgang eine Hundetoilette aufgestellt wird. „Das scheint ein beliebter Weg zu sein und daher macht das Sinn. Es wird an den Bauhof weitergegeben“, sagte Kneidl.

Keine Möglichkeiten wegen Engstelle durch Baukran

Einige Bürger hatten kritisiert, dass am Ortseingang von Handenzhofen der Kran einer Baustelle ein Verkehrshindernis darstellt. Doch Kneidl konnte nicht weiterhelfen: „Die erforderliche Durchfahrtsbreite ist gegeben. Solange die Baustelle dort läuft, bleibt die Genehmigung für den Kran natürlich bestehen und wir werden sie verlängern“, stellte er fest. Entsprechende Verkehrssicherungsmaßnahmen wie Beschilderung sei Sache des Bauherrn.

Sulzemoos war der einzige Ortsteil, aus dem es keine Anregungen gab. Das könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass sich dort das Rathaus befindet und die Wege zur Verwaltung enorm kurz sind.

VON CHRISTIAN STANGL