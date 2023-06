Feuerwehr muss in Sulzemoos Mann aus Bank befreien

Von: Stefanie Zipfer

Gefangenenbefreiung: Ein Kollege der Feuerwehr Sulzemoos am frühen Montagmorgen beim gewaltsamen Öffnen der Sulzemooser Sparkassen-Filiale. Ein 36-jähriger Altomünsterer war dort bereits seit über zwei Stunden eingeschlossen. © Christian Stangl

Eine „Verkettung unglücklicher Umstände“ hat in der Nacht zum Montag dazu geführt, dass ein 36-Jähriger zweieinhalb Stunden im Vorraum der Sparkassen-Filiale in Sulzemoos eingesperrt war.

Sulzemoos – Ein halbes Jahr ist die spektakuläre Sprengung eines Geldautomaten in der Odelzhauser VR-Bankfiliale nun schon her. Mitglieder einer kriminellen Bande, vermutlich aus den Niederlanden, hatten damals viel Geld erbeutet und enormen Schaden angerichtet. Die Explosion war laut bayerischem Landeskriminalamt so heftig, das die über der Bank wohnenden Menschen kurzzeitig evakuiert werden mussten (wir berichteten). VR-Bankchef Johann Schöpfel sprach von einem „Bild der Verwüstung“ und beschrieb den Tatort mit den Worten: „Es sieht aus wie eine Entkernung!“

Seit den Sprengungen sind einige Bankfilialen nachts geschlossen

Die VR-Bank Dachau, zu der die Odelzhauser Filiale gehört, reagierte auf das Ereignis prompt: „Wir haben ein Banknoteneinfärbesystem eingeführt“, so Andreas Bauer, bei der VR-Bank Bereichsleiter IT und Gebäudeinfrastruktur. Der Clou an dem System: Im Fall einer Sprengung platzt eine Farbkartusche auf und färbt die Banknoten mit Tinte ein. Das Geld wird damit wertlos.

Doch auch die Sparkasse Dachau zog ihre Schlüsse aus dem Odelzhauser Vorfall. Laut Sprecherin Susanne Allers wurden an „ausgewählten Filialen“ Schließzeiten eingeführt. Das heißt, dass diese Bankgebäude von 23 bis 5 Uhr komplett geschlossen sind. Sich in der Nacht schnell Geld am Automaten holen – in diesen Sparkassen-Filialen nicht mehr möglich.

Vor allem Geschäftsstellen „in Autobahn-Nähe“ sowie Gebäude, in denen neben der Bank auch Wohnungen untergebracht sind, sollen auf diese Art und Weise geschützt werden. Die Kunden in diesen betroffenen Filialen seien jedoch über „gut sichtbare“ Aushänge im Eingangsbereich über diese Neuerung informiert worden, betont Sparkassen-Sprecherin Allers.

Nach 23 Uhr ließ sich die Tür auch von innen nicht öffnen

Ein 36-Jähriger aus Altomünster und seine zwei Begleiter aber wussten augenscheinlich nicht, dass sich in der Sulzemooser Filiale ab 23 Uhr die Türen schließen. Während seine zwei Kumpel draußen vor der Bank warteten, wollte der 36-Jährige am späten Sonntagabend nämlich noch schnell Bargeld holen. Wenige Minuten vor 23 Uhr schaffte er es auch noch in den SB-Bereich – aber kam dann nicht mehr heraus.

Laut Polizei versuchte der Mann zunächst, eine im Innern der Bank ausgehängte Bank-Notfallnummer zu wählen, konnte dabei aber niemanden erreichen. Wenige Minuten später wählte er dann den Notruf 110. Matthias Kammerer, Sprecher der Polizeiinspektion in Dachau, berichtet, dass die Kollegen daraufhin den für die Bank zuständigen Sicherheitsdienst verständigten und den Fall abhakten: „Wir dachten: Damit ist die Sache erledigt.“

Von wegen. Denn der aus München eigens nach Sulzemoos bestellte Sicherheitsdienst hatte keinen Schlüssel für das Gebäude. Seine beiden Ansprechpartner bei der Sparkasse waren, wie sich herausstellte, im Urlaub und der Schlüssel für die Sulzemooser Bankfiliale deshalb in der Geschäftsstelle Odelzhausen hinterlegt. Und einen Zuständigen dort aufzutreiben, am Sonntag um Mitternacht, „ist halt leider schwierig“, wie Sparkassen-Sprecherin Allers bedauernd zugibt.

Der Sicherheitsmann draußen und der Gefangene im Innern der Bank entschieden daher, dass nun nur noch Gewalt helfen könnte. Die Sulzemooser Feuerwehr rückte mit zehn Mann an und befreite den 36-Jährigen gegen 1.15 Uhr mittels Feuerwehraxt und Glasschneider. Da es sich bei einer Bank um ein „besonders gefährdetes Objekt“ handelt, wurde die Polizei zum zweiten Mal an diesem Abend angerufen: Sie musste den Feuerwehreinsatz überwachen.

Bank will den Vorgang gründlich untersuchen

Laut Feuerwehr war der Befreite erleichtert. Er hatte die knapp zweieinhalb Stunden in der Bank „unbeschadet überstanden“ und sich während der Wartezeit „in sein Schicksal gefügt“. Zum Glück, so beschreibt es auch Polizeisprecher Kammerer, sei die Eingangstür noch mit vergleichsweise wenig Alarmsystemen ausgestattet, so dass die Öffnung der Tür vonstatten gehen konnte, „ohne dass die Nachbarschaft wach geworden ist“.

Der Sparkasse, betont Sprecherin Allers, sei der Vorfall äußerst unangenehm. Sie spricht von einer „Verkettung unglücklicher Umstände“ und verspricht: „Wir lernen daraus!“ Der 36-Jährige werde neben einer „dicken, fetten Entschuldigung“ auf alle Fälle auch eine kleine Aufmerksamkeit erhalten.

Was nun vor allem untersucht werden müsse: Warum die sogenannte Fluchtwegsteuerung nicht funktionierte. Dieses System garantiert, dass ein Kunde, der vor 23 Uhr die Bank betreten hat, auch nach 23 Uhr – also nach Beginn der Schließzeit – noch hinaus kann. „Raus muss man eigentlich immer kommen“, so Allers. Die Untersuchung des Vorgangs werde nun umso gründlicher ausfallen, „damit das nie wieder passiert“!

