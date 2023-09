Sulzemooser Feuerwehr ist bereit für den Ernstfall

Bei der Personenrettung war Teamwork gefragt. © cst

Die Sulzemooser Feuerwehr hat die Personenrettung geübt. Dabei war Teamwork gefragt.

Sulzemoos – Einen ganzen Samstagnachmittag lang hat die Feuerwehr Sulzemoos im Gewerbegebiet für den Ernstfall geübt. Dabei kamen alle Teilnehmer nicht nur wegen der spätsommerlichen Temperaturen ins Schwitzen.

„Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen, eine Person eingeklemmt“, so lautete die Einsatzmeldung. „Ziel der Übung ist, dass unsere Neueinsteiger Erfahrungen bei der technischen Rettung aus Fahrzeugen und in Umgang mit den zugehörigen Gerätschaften sammeln können“, erklärt Feuerwehrkommandant Marcus Huber.

Übung für den Ernstfall bei der Feuerwehr in Sulzemoos

Wie wichtig das ist, zeigt sich an aktuellen Zahlen. Im vergangenen Jahr wurde die Sulzemooser Wehr zu 26 Verkehrsunfällen alarmiert, darunter vier mit eingeklemmten Personen. Zwei Drittel der Einsätze ereignet sich auf der Autobahn 8, die durch das Gemeindegebiet verläuft.

An der Übungsstelle galt es, das in der Ausbildung Erlernte in die Praxis umzusetzen. Gruppenführer Johannes Breitsameter musste sich zuerst einen Überblick verschaffen und die Kräfte entsprechend einteilen. Dazu gehört die Verkehrsabsicherung, die Sicherung gegen Brandgefahr, Bereitstellung von hydraulischem Rettungsgerät sowie die Verletztenbetreuung. Letzteres bewertete Notfallmediziner Dr. Frederic William, der zugleich auch gute Tipps geben konnte.

Beide Unfallopfer, gespielt von Sarah Schwarzfischer und Marcel Buchhorn, stießen realitätsnah Angst- und Schmerzensschreie aus. Den wichtigsten Teil, die Rettung der eingeklemmten Person mit Spreizer und Schere, meisterten die Feuerwehrleute gut. Die vier Feuerwehrfrauen bewiesen dabei, dass sie ihren männlichen Kollegen in nichts nachstehen.

Bei der späteren Manöverkritik wurden selbstkritisch auch Fehler und Verbesserungsvorschläge angesprochen. Im zweiten Teil der Übung lag ein ähnliches Szenario wie beim ersten Mal vor. Diesmal waren zwei Personen eingeklemmt, doch das Fahrzeug war auf beiden Seiten blockiert und der Insasse des anderen Autos flüchtig. „Ein Szenario, das uns auch auf der Autobahn treffen kann“, so Marcus Huber. Unter der Regie von Gruppenführer Benjamin Kraus wurde auch dieser Einsatzfall gemeistert und die Punkte aus der Nachbesprechung konsequent umgesetzt.

Dabei wurden zwei verschiedene Arten der Rettung ausprobiert. Zum einen einfaches Wegschieben des Fahrzeugs, sodass wieder ein Zugang über die Türen möglich ist, und zum anderen sogenanntes Tunneln – das Vordringen zum Patienten von hinten durch den Kofferraum ohne das Entfernen des Daches. Auch die Rettung läuft dann über diesen Weg.

Positives Fazit

Am Ende der schweißtreibenden Übung zogen alle ein positives Fazit. „Die Rettung wurde jeweils elegant gelöst“, so Dr. Frederic William.

„Es hat Spaß gemacht, Euch zuzuschauen. Es ist sehr gut, leise, zügig und ordentlich gearbeitet worden. Wenn wir rausfahren, dann weiß ich, dass ich mich auf Euch verlassen kann“, fügte Huber hinzu. Im Anschluss gab es für alle im Feuerwehrhaus eine Brotzeit.

Christian Stangl