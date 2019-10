Über 70 neue potenzielle Lebensretter

Das ist nachahmenswert: Die Feuerwehr Sulzemoos hat eine Knochenmark-Typisierungsaktion organisiert. Aus den Teilnehmern wurden potenzielle Lebensretter.

Sulzemoos– „Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.“ So lautete kürzlich das Motto bei der Freiwilligen Feuerwehr Sulzemoos. Über 70 Menschen sind dem Aufruf der Ehrenamtlichen gefolgt und haben sich an der Typisierungs-Aktion für eine mögliche Stammzellenspende zugunsten an Leukämie Erkrankten registrieren lassen.

„Die Typisierungs-Aktion war eine tolle Sache“, freut sich Vereinsvorsitzender und Initiator Roland Hüttner. Ein Fernsehbericht über eine 14-Jährige, die an Leukämie erkrankt ist, war für ihn der Auslöser, sich näher mit dem Thema zu befassen. Damit Betroffene im Kampf gegen den Blutkrebs eine Chance haben, benötigen sie eine lebenswichtige Stammzellenspende. In der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) sind mittlerweile 9,4 Millionen Spender weltweit erfasst. Doch jeder zehnte Patient findet keinen passenden Spender. „Alle 15 Minuten erhält jemand in Deutschland dieniederschmetternde Diagnose Blutkrebs. Viele Patienten sind Kinder und Jugendliche“, weiß Hüttner.

Getreu dem Motto der Feuerwehrler, seinem Nächsten in der Not zu helfen, war es ihm eine Herzensangelegenheit, mit der Sulzemooser Wehr im Gerätehaus eine Typisierungsaktion (siehe Info-Kasten) durchzuführen. Bei seinen Kameraden stieß Hüttner auf offene Ohren: „Jeder fand die Idee gut.“

Die Registrierung geht einfach, schnell und ist für mögliche Spender kostenlos: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird ein Abstrich der Wangenschleimhaut mittels Wattestäbchen gemacht. Für einen reibungslosen und schnellen Ablauf sorgten die Sulzemooser Feuerwehrler mit den Kameraden von der Helfer vor Ort Gruppe des BRK Odelzhausen.

Am Ende der vierstündigen Aktion hatten sich über 70 Freiwillige registrieren lassen. Für Roland Hüttner ein gutes Ergebnis. „Eine Knochenmarkspende ist für viele Menschen die letzte Hoffnung. Wenn durch unsere Aktion nur einem erkrankten Menschen geholfen werden kann, ist alles gewonnen“, findet er. Allen Spendern und Helfern gebühre Dank. CHRISTIAN STANGL