Erster Dorfmarkt nach der langen Zwangspause

Die Qual der Wahl hatten die Besucher auf dem Dorfmarkt in Sulzemoos.

Sulzemoos

Über den Dorfmarkt in Sulzemoos haben sich die Menschen diesmal besonders gefreut. Denn es war der erste nach einer langen, Pandemie bedingten Zwangspause. Auch das Wetter spielte mit, der Markt lockte so viele Besucher aus der ganzen Gemeinde und darüber hinaus in den Schmibaurhof gegenüber dem Rathaus.

Nicht nur die Fieranten atmeten auf, auch von den Besuchern war immer wieder zu hören: „Was sind wir froh, dass der Dorfmarkt wieder stattfinden kann.“ Er konnte trotz niedriger Inzidenzwerte natürlich nur coronaspezifisch mit Mundschutz, Desinfektionsmitteln sowie der Einhaltung der Abstandsregeln durchgeführt werden.

Insgesamt waren beim Sulzemooser Dorfmarkt 15 Verkaufsstände vertreten. Von frischem Brot, Kuchen, Obst, Gemüse und Metzgereiprodukten über Räucher- und Steckerlfisch bis hin zu Korbwaren und aus Alpaka-Wolle hergestellten Produkten konnten die Besucher an den verschiedenen Ständen ein breitgefächertes Angebot örtlicher Erzeuger und Anbieter von Lebensmitteln, das durch sortimentsnahe Waren ergänzt wurde, direkt erwerben. Ein Käsestand und ein Blumenstand waren diesmal zum ersten Mal dabei.

Bürgermeister Johannes Kneidl, der Initiator des Dorfmarktes, zeigte sich mit den Besucherzahlen und dem Verlauf der Veranstaltung überaus zufrieden. „Es war zwar etwas ruhiger als beim letzten Mal, aber der Besucherandrang war über den ganzen Vormittag über relativ gleichmäßig verteilt; es war ein stetes Kommen und Gehen. Die Leute haben sich auch an die Corona-Regelungen gehalten“, so der Rathauschef.

Der nächste Dorfmarkt in Sulzemoos findet am Samstag, 17. Juli, statt. cst