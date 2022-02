Ford landet auf Leitplanke

Zwei Verletzte bei Unfall auf A 8

Eisolzried – Auf etwas unorthodoxe Weise eingeparkt hat der Fahrer eines Ford Fiesta mit Nördlinger Kennzeichen bei einem Verkehrsunfall auf der A8 gestern Nachmittag. Der Unfall ereignete sich gegen 15.15 zwischen den Anschlussstellen Sulzemoos und Dachau/Fürstenfeldbruck auf Höhe von Eisolzried.

Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck fuhr der Ford in einen Citroën. Der Ford kam bei dem Unfall von der Fahrbahn ab und landete auf der Leitplanke. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Insassen im Citroën verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Sulzemoos, Wiedenzhausen und Feldgeding. Während der Aufräumarbeiten mussten zeitweise alle drei Fahrspuren gesperrt werden. Bis zur endgültigen Bergung des Fahrzeugs wurde der Verkehr zweispurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. In der entgegengesetzten Fahrtrichtung kam es wegen Gaffern zu Verkehrsbehinderungen. cst