Altbürgermeister Gerhard Hainzinger ist jetzt Ehrenbürger von Sulzemoos

Für seine Verdienste wurde Altbürgermeister Gerhard Hainzinger (Mitte mit Urkunde) von Bürgermeister Johannes Kneidl (links) und Vizebürgermeister Wolfgang Huber (rechts) mit der Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Sulzemoos ausgezeichnet.

Die höchste Auszeichnung der Gemeinde Sulzemoos bekam nun Altbürgermeister Gerhard Hainzinger.

Sulzemoos – Hohe, seltene Ehrung in der Gemeinde Sulzemoos: Altbürgermeister Gerhard Hainzinger war 24 Jahre lang Rathauschef und insgesamt 42 Jahre im Gemeinderat tätig sowie in einigen Vereinen viele Jahre ehrenamtlich engagiert. Jetzt ist dem 70-Jährigen für sein Wirken die Ehrenbürgerschaft verliehen worden.

Gerhard Hainzinger erhält besondere Würdigung

„Sich als Ehrenbürger bezeichnen zu dürfen – und das steht dir ab heute zu – ist eine ganz besondere Hervorhebung und Würdigung deiner Persönlichkeit“, sagte Hainzingers Amtsnachfolger Johannes Kneidl in seiner Laudatio bei einem Ehrenabend im Gasthof Widmann in Überacker. Dabei blickte er vor Hainzingers Familie und vielen alten Wegbegleitern auf den kommunalpolitischen Werdegang des Altbürgermeisters zurück.

Mit 24 schon in den Gemeinderat gewählt

Gerhard Hainzinger wurde 1978 als erst 24-jähriger Student in den ersten Gemeinderat nach der Bildung der Einheitsgemeinde Sulzemoos im Zuge der Gebietsreform gewählt. In seiner ersten Amtsperiode hatte das neue Kommunalparlament bereits einige Herausforderungen zu meistern, wie den ersten Flächennutzungsplan der Gemeinde und den Bau der Mehrzweckhalle in Sulzemoos. Die Bürger bestätigten ihn bei allen kommenden Wahlen als Gemeinderat und wählten ihn 1996 schließlich zum Bürgermeister.

Viele Ämter inne

Darüber hinaus war Hainzinger ab 2002 CSU-Kreisrat, ab 1978 Mitglied der Schulzweckverbandsversammlung der Grund- und Mittelschule Odelzhausen und ab 1996 Zweckverbandsvorsitzender der Wasserversorgungsgruppe Sulzemoos-Arnbach. Von 1978 bis 2016 war Gerhard Hainzinger Mitglied der Gemeinschaftsversammlung der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft Odelzhausen, von 1996 bis 2016 in der Funktion des Vorsitzenden.

200 Millionen Euro für die Infrastruktur

Bei den Kommunalwahlen im März 2020 trat Hainzinger nicht mehr an, um nach eigenen Worten „Platz für einen Jüngeren“ zu machen. Während seiner 24-jährigen Amtszeit als erster Bürgermeister wurden eine Vielzahl von Maßnahmen und Projekten umgesetzt. Dabei investierte die Gemeinde weit über 200 Millionen Euro in die Infrastruktur. Johannes Kneidl fügte hinzu, dass Gerhard Hainzinger die Gemeinde nicht nur politisch, sondern auch durch sein langjähriges Wirken in mehreren Vereinen sowie durch seine Verbundenheit zu allen Ortsvereinen mitgeprägt hat.

Anerkennung für Hainzingers Lebenswerk

Höhepunkt der Feier war die Übergabe der Ehrenbürgerurkunde. „Damit spricht die Gemeinde Sulzemoos ihren außerordentlichen Dank und ihre höchste Anerkennung für sein Lebenswerk aus. In Kommunalpolitik und im Ehrenamt hat er die Entwicklung und das Ansehen unserer Gemeinde über Jahrzehnte geprägt“, heißt es auf der handgemalten Urkunde.

Eine Ballonfahrt als weiteren Dank

Der Geehrte zeigte sich gerührt und bedankte sich. Als kleines Geschenk erhielt Gerhard Hainzinger von der Gemeinde Sulzemoos noch einen Gutschein für eine Ballonfahrt, die natürlich in seinem Heimatort Einsbach starten soll.

Christian Stangl