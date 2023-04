Aus der Dachauer Geschichtswerkstatt: Als die Frauen die Männer ersetzen mussten

Teilen

Feuerwehrfrauen um 1944: Johann Kastl, Maria Gasteiger, Anni Hartmann, Hanni Dinkl, Leni Englmann, Ottilie Werthmüller, Gretel Kastl, Kreszenz Brunner, Rosi Sedlmeier, Anna Dinkl (v.l.). © Schindler

Aus der Geschichtswerkstatt: Im Krieg ersetzten die Frauen die Männer, auch in Berufen, die für Frauen damals eher unüblich waren.

Landkreis – Auf dem Land erledigten Frauen oft die gleiche Arbeit wie Männer, vor allem in der Landwirtschaft. Und als die Männer im Krieg waren, lag die Hauptarbeit bei ihnen. Sie haben die Kühe gefüttert, gemolken und auf dem Feld geackert. Auch in der Nachkriegszeit lag die Landwirtschaft vor allem in der Hand der Frauen. In unserer Reihe aus der Ge

Oft waren nur noch Frauen am Hof, welche die Landwirtschaft übernehmen mussten

Auf dem Sitti-Anwesen in Wiedenzhausen wurde die große Landwirtschaft in der Kriegs- und Nachkriegszeit hauptsächlich von Frauen betrieben. Die Tochter Magdalena hatte zwei Brüder, die aus dem Krieg nicht mehr zurückkamen. Einer war gefallen und der andere starb in russischer Gefangenschaft. Es waren also vor allem Frauen auf dem Hof: Magdalena Niedermair, die bei Kriegsende 20 Jahre alt war, drei Schwestern und zwei ledige Tanten. Die Mutter war bereits gestorben. Die einzigen Männer in der Landwirtschaft waren der über 60-jährige Vater und ein Knecht.

Zwei Frauen führten Wagnereien der Männer fort

Wenn Männer fehlten, sprangen die Frauen ein, auch in Zeiten, als Frauen noch keinen Beruf erlernen durften. Das zeigen zwei Beispiele aus Dachau aus dem 18. Jahrhundert. Franziska Kheimbl und Katharina Romig waren mit Wagnern verheiratet und arbeiteten in den Betrieben mit. Franziska Kheimbls Mann starb 1759 und Katharina Romigs Mann 1767. Beide Witwen führten die Handwerksbetriebe ihrer Männer weiter. Der Dachauer Magistrat verlangte von den Witwen, dass sie die Wagnerei verkaufen oder einen erfahrenen Gesellen einstellen sollten. Doch beide lehnten es ab, weil sie die Handwerksbetriebe für ihre Söhnen erhalten wollten. Franziska Kheimbl übergab die Wagnerei 1775 an ihren Sohn Klement und Katharina Roming 1774 an ihren Sohn Johann. Auch ohne eine Lehre hatten sich die beiden Frauen so viel Wissen und Können angeeignet, dass sie die Handwerksbetriebe führen konnten.

Frauen mussten zur Feuerwehr wegen Männermangel

Frauen ersetzten im Krieg und in der Nachkriegszeit auch die Feuerwehrmänner. Die Feuerwehr war Frauen verschlossen. Das sei keine Arbeit für Frauen, war die allgemeine Ansicht, obwohl man ansonsten Frauen schwere Arbeiten verrichten ließ. Doch als im Zweiten Weltkrieg die Männer auch in der Feuerwehr fehlten, griff man auf die Unterstützung der Frauen zurück.

Die Feuerwehrfrauen bei der Übung um 1944. © schindler

Der Kommandant Johann Käppler bildete in Wiedenzhausen die jungen Frauen aus. Anni Schindler (1925-2022), geborene Hartmann, war eine der Feuerwehrfrauen. Mit dabei waren „die Dinkl Hanni, die Ecker Rosi, die Englmann Leni von Wiedenzhausen – die war in Sulzemoos in Stellung –, dann die Werthmüller Ottilie, die Brunner Kreszenzia und ich“, erzählt Anna Schindler. Sie erinnert sich, dass sie öfters Übungen hatten, so auch am alten Feuerwehrhaus in Sulzemoos, aber einen Löscheinsatz hatten sie nicht.

Diese Feuerwehrübungen in Gemeinschaft mit den anderen gefiel den jungen Frauen. Der Kommandant Johann Käppler äußerte sich sehr zufrieden über die Feuerwehrfrauen. Sie waren mit Eifer dabei und stellten sich geschickt an.

Als die Männer nach dem Krieg wieder zurückkamen, wurden die Frauen wieder aus der Feuerwehr ausgeschlossen. Es sollte Jahrzehnte dauern, bis ihnen die Türen wieder geöffnet wurden. Heute arbeiten Frauen und Männer selbstverständlich in der Feuerwehr zusammen, auch wenn sie noch in der Minderheit sind. In der Dachauer Feuerwehr sind 15 Prozent Frauen. Doch mancherorts übernehmen inzwischen auch Frauen das Kommando.

ANNEGRET BRAUN