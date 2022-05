Ein hartnäckiges Gespenst: Großflughafen München-Sulzemoos

Von: Thomas Leichsenring

Der Münchner Flughafen, Code MUC: In den 60er Jahren sah es lange danach aus, als würde das gigantische Projekt im Landkreis Dachau verwirklicht. © dpa

Vor 30 Jahren nahm der Münchner Flughafen im Erdinger Moos seinen Betrieb auf. Ein Standort, der zuvor in Diskussionen so gut wie nicht in Erwägung gezogen worden war. Im Gegensatz zu: Sulzemoos.

Sulzemoos/Dachau – Nein, Sulzemoos will keinen Flughafen. Warum, das erklären der Oberlehrer Henke und Pfarrer Strobl im Dezember 1964. Die Schulkinder, so argumentiert der Lehrer, würden dann nur noch den vorüberfliegenden Flugzeugen nachschauen, was unweigerlich zu Lasten der nötigen Aufmerksamkeit gehe. Und der Geistliche Strobl gibt zu bedenken, dass der imposante, doch immerhin fast 42 Meter hohe Turm der Pfarrkirche St. Johannes Baptist eine Gefahr für den Flugbetrieb darstelle.

Überliefert ist es nicht. Man kann jedoch davon ausgehen, dass die Einwände der beiden Sulzemooser Honoratioren bei der abschließenden Beurteilung der zuständigen Stellen, Sulzemoos als potenziellen Standort zu streichen, eher keine Rolle spielten. Dafür gab es andere Gründe.

Sulzemoos: Langjähirge Diskussion um Standort für Münchner Flughafen

Der Flughafen München-Riem war schon Ende der 50er Jahre zu klein. Ein neuer und wesentlich größerer sollte her, und zwar weiter weg vom Stadtzentrum – aus Sicherheitsgründen. Am 6. Februar 1958 kam ein Flugzeug beim dritten Startversuch von der Startbahn ab und explodierte. 23 Menschen starben, darunter acht Fußballspieler von Manchester United. Zwei Jahre später prallte eine Maschine gegen die Paulskirche in der Ludwigsvorstadt – 52 Tote.

1963 tagt erstmals eine Kommission, die den neuen Standort festlegen soll. Drei Standorte kommen in die engere Wahl: der Hofoldinger Forst südlich von München, Hörlkofen südöstlich von Erding und Sulzemoos im Landkreis Dachau. Das Erdinger Moos ist schon nicht mehr dabei, wurde von der Kommission vor allem ausgeschlossen, weil es dort so oft zu neblig für einen Flugbetrieb sei.

Viele Jahre begleiteten die Dachauer Nachrichten die Diskussion um den Flughafen-Standort und die einhergehenden Proteste im Landkreis. © Thomas Leichsenring

Im Laufe des Jahres 1964 verdichten sich die Meldungen, wonach das bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr Sulzemoos als Standort noch vor Hofolding und Hörlkofen in Betracht zieht. Sofort formiert sich Protest. Baronin von Schaezler, auf deren Flächen ein großes Stück des Plangebiets liegen würde, macht unmissverständlich klar: „Ich denke gar nicht daran, von meinem Besitz etwas anzugeben.“

Die Furcht vor Verlust von Grundbesitz, möglichen Enteignungen und Umsiedlungen weitet sich aus. Landwirte bangen um ihre Existenz. Der Dachauer BBV-Kreisobmann Eduard Bachinger gibt sich kämpferisch: „Wir wollen Bauern bleiben!“ Die zwei Mark 50, die der Freistaat pro Quadratmeter landwirtschaftlicher Fläche als Entschädigung anbieten würde, will kein Bauer akzeptieren.

Unterstützung kommt bald von Lokalpolitikern. Der Kreistag verabschiedet einstimmig eine Resolution, in der ein Verkehrsflughafen im Landkreis kategorisch abgelehnt wird. Später tut der Dachauer Stadtrat das Gleiche. Denn in der Berichterstattung ist in diesen Tagen längst nicht mehr nur von Sulzemoos die Rede – sondern mal vom Flughafen Sulzemoos-Odelzhausen, mal von Sulzemoos-Dachau.

In und um Sulzemoos spricht man nur noch vom „Flugplatzgespenst“. Heinrich Junker will alles tun, um dieses Gespenst zu verjagen. Bis 1957 war Junker Dachauer Landrat, seit 1962 gehört er als Innenminister dem bayerischen Kabinett an. Junker sagt, er habe „schwerste Einwendungen“ gegen den Standort Sulzemoos und formuliert dafür die Hauptgründe – die in den Folgejahren immer und immer wieder zu hören sein werden: Wertvolles Bauernland gehe verloren, wegen des hügeligen Geländes seien Einebnungsarbeiten für Hunderte Millionen Mark notwendig, Abertausende Menschen in der Region hätten unter Fluglärm zu leiden.

Ein weiteres Argument gegen einen Großflughafen bei Sulzemoos gewinnt unterdessen zunehmend an Bedeutung: der nahe Fliegerhorst Fürstenfeldbruck – kurz Fursty – mit den dort stationierten Kampfjets. Die Bundesanstalt für Flugsicherung teilt mit, dass der gleichzeitige Betrieb von Verkehrsflughafen und NATO-Flugplatz viel zu gefährlich und deshalb auszuschließen sei.

Protest gegen Münchner Flughafen in Sulzemoos mit Sense und Dreschflegel

6. Juni 1966: Die Dachauer Nachrichten verkünden eine dennoch unheilvolle Entscheidung: „Jetzt ist die Katze aus dem Sack, der geplante Großflughafen München kommt in den Raum Sulzemoos!“ Quelle für diese „hochexplosive Mitteilung“ ist der Bayerische Bauernverband, der ein Schreiben entsprechenden Inhalts an die Bürgermeister des Landkreises geschickt hat und sich auf eine angebliche Top-Quelle beruft.

Tags darauf klingelt in der Redaktion der Dachauer Nachrichten das Telefon. Am anderen Ende der Leitung niemand Geringerer als Dr. Richard Jaeger, Bundesjustizminister im Kabinett Erhard. Woher denn diese Info stamme, will Jaeger wissen. Dann versichert er, dass der BBV „einer unrichtigen Information“ aufgesessen sei. Es gebe noch keine Entscheidung, wohin der Airport kommen soll.

Der Großflughafen Sulzemoos würde wirklich groß, sollte er gebaut werden. Über 2000 Hektar Fläche würde das gigantische Infrastrukturprojekt fressen, vier kilometerlange Start- und Landebahnen würden den Landkreis durchziehen. Die Betonpisten würden, je nach Anordnung, bis knapp vor Odelzhausen, Oberbachern und Großberghofen reichen.

Und Machtenstein würde von der Landkarte verschwinden und ein paar Weiler dazu – ein Schicksal, dass den Ort Franzheim im Landkreis Erding beim Flughafenbau tatsächlich ereilte.

Die Reaktion der potenziell Betroffenen ist eindeutig. Bei einem Informationsabend in Sulzemoos ruft ein Landwirt aus Machtenstein Staatsminister Junker zu: „Ohne Blutvergießen kriegt’s den Flugplatz ned!“ Andere Landwirte drohen mit einem Marsch nach München – bewaffnet mit Sensen und Dreschflegeln.

Großflughafen München-Sulzemoos: Fursty als Nachbar? Das geht nicht!

Nur wenige Wochen darauf hat sich das „Flughafengespenst“ urplötzlich verzogen: Sulzemoos ist raus aus der Standortdiskussion. Grund ist eine Aussage von Bundesverteidigungsminister Kai Uwe von Hassel: Niemals werde die NATO den Flugplatz Fürstenfeldbruck aufgeben, Sulzemoos scheide deshalb als Standort aus.

Doch die Sache ist keineswegs erledigt. Ungeachtet des Totschlagarguments „Fliegerhorst Bruck“ lässt der Münchner Oberbürgermeister Dr. Hans-Jochen Vogel keinen Zweifel darüber aufkommen, wo der Stadtrat den neuen Flughafen sieht: bei Sulzemoos. Der militärische Flugbetrieb in Fürstenfeldbruck könne ja eingeschränkt werden, sagen die Münchner.

Es ist also wieder da, das „Flughafengespenst“. Der Dachauer Bürgermeister Dr. Lorenz Reitmeier schreibt Ende September 1967 einen Brief an Ministerpräsident Dr. Alfons Goppel: „Mit großer Bestürzung wurden die neuerlichen Bestrebungen aufgenommen, den Münchner Flughafen nach Sulzemoos zu verlegen.“

Drei Wochen später wird eine Nachricht veröffentlicht, die den Prozess der Standortsuche schlagartig auf den Kopf stellt: Das Erdinger Moos ist nach Expertenmeinung doch geeignet, schließlich würde das Großprojekt hektarweise Moorflächen austrocknen, weshalb das Nebel-Problem erledigt wäre. Der Standort wird bald bevorzugt, sticht Sulzemoos und den zwischenzeitlich ebenfalls favorisierten Hofoldinger Forst aus.

Das „Flughafengespenst“ kehrt wieder in den Landkreis Dachau

Erding geht auf die Barrikaden, während im Landkreis Dachau Ruhe einkehrt. Das „Flughafengespenst“ geistert nicht länger durch die Lande. Falsch. Viel später, im Sommer 1978 taucht es unvermittelt noch einmal auf. Losgeschickt von Otto Wiesheu, CSU-Landtagsabgeordneter aus Freising.

Wiesheu will den Airport im Erdinger Moos unbedingt verhindern und zeigt wieder auf Sulzemoos. Neuerdings werde mit vier parallelen Startbahnen geplant, nicht länger mit sogenannten Querwindpisten, argumentiert der CSU-Mann. Würde man die vier Bahnen bei Sulzemoos in Ost-West-Richtung legen, käme es zu keinen Beeinträchtigungen mehr wegen des nahen Militärflugplatzes Fürstenfeldbruck.

Allerdings hält sich die Besorgnis in Sulzemoos in Grenzen, zumal sich die Staatsregierung Anfang August 1969 aufs Erdinger Moos festgelegt hat und der Freistaat schon Hunderte Millionen Mark in Grundstückskäufe investierte. Johann Strobl, der Sulzemooser Bürgermeister, gibt sich gelassen: „Ich gebe auf die Äußerungen Wiesheus nichts, das ist ein Wahlkampfschlager.“

Strobl behielt recht. Bis der erste Flieger vom Flughafen „Franz Josef Strauß“ abheben konnte, dauerte es allerdings noch. Wegen unzähliger Klagen mussten Gerichte dem Bau den Weg ebnen, zwischenzeitlich gab es sogar einen vier Jahre währenden Baustopp.

