Jäger erlöst Reh nach brutaler Hundeattacke

Todeskampf: Ein Rehbock ist von einem Hund in Sulzemoos nahe dem Osterfeuerplatz schwer verletzt worden. Dem ortsansässigen Jäger, Andreas Wallner, beendete das Leid des vor sich hinsiechenden Wildtieres. © Jagdschutz- und Jägerverein Dachau

Die Tochter des Sulzemooser Jagdpächters machte bei einer Revierfahrt mit ihrem Vater und ihrem Bruder einen grauenhaften Fund: einen schwer verletzten Rehbock. Die Bissspuren deuten darauf hin, dass ein Hund das Wild gerissen hat. Der Dachauer Jagdverein hat einen dringenden Appell.

Sulzemoos – Andreas Wallner konnte den Rehbock nur noch von seinem Leid erlösen. Das Tier lag von Bissen und Fliegen übersät auf einem abgeernteten Acker in der Nähe des Osterfeuerplatzes in Sulzemoos, dem Jagdrevier von Wallner. Zu Tode gequält. „Ich habe mit den Tränen kämpfen müssen“, sagt der 52-Jährige.

Levinia, die elfjährige Tochter des Sulzemooser Jagdpächters, hatte den schwer verletzten Rehbock bei einer Revierfahrt mit ihrem Vater und ihrem 13-jährigen Bruder am Sonntag entdeckt. Das Tier hatte von Schmerzen verzerrte Laute von sich gegeben. „Das war brutal für meine Kinder anzusehen“, sagt Wallner. Seine Tochter und sein Sohn mussten viel weinen. Auch ihm gehe solch ein Vorfall noch nach Wochen nahe.

Der Jagdschutz- und Jägerverein Dachau ist sich sicher, dass hinter dem Angriff ein Hund steckt. Die Bissspuren und Verletzungen, die dem Reh zugefügt wurden, seien typisch für Haushunde, sagt Vereinsvorsitzender Ernst-Ulrich Wittmann. „Die Hunde greifen das Wild meist von hinten und machen es auf“ – ein netteres Wort für die bestialische Art, mit der die Haustiere die Rehe aufreißen. „Hunde haben nicht gelernt, wie man tötet.“ Das Resultat: Die gerissenen Wildtiere verenden langsam und qualvoll.

So wie der Rehbock, der zu Wallners Füßen lag. Unfähig, sich aufzurichten geschweige denn sich überhaupt zu bewegen. „Das Tier hatte keine Chance.“ Die Keulen waren aufgerissen, das nackte Fleisch klaffte aus den Wunden heraus. „Ein grauenhafter Anblick.“

Wallner vermutet, dass der Angriff erst ein paar Stunden vorher erfolgt sein müsse. Das Feld, auf dem das arme Tier mit dem Tode kämpfte, befindet sich unweit einer beliebten Spaziergehroute. Hätte jemand den verletzten Rehbock entdeckt, hätte derjenige bestimmt Bescheid gegeben, meint Wallner. „Mich kennt jeder in unserem Dorf.“ Seit elf Jahren ist er Jagdpächter in Sulzemoos.

„Hunde müssen an die Leine! Denn ist der Jagdinstinkt erst einmal geweckt, bekommt man ihn nicht mehr so schnell wieder aus ihnen heraus. „

Doch Wallner wurde nicht informiert. Weder von einem Passanten noch von dem Halter jenes Hundes, der das Reh gerissen hat. Er könne das nicht verstehen. „Man kann doch dieses Tier nicht seinem Schicksal überlassen.“ Natürlich lasse kein Hundebesitzer mit Absicht sein Haustier auf ein Reh los, meint Wallner. Wenn es dennoch einmal zu solch einem Vorfall kommen sollte, sei es wichtig, die Jagdpächter oder die Polizei zu informieren. Diese könnte dann die verantwortlichen Jäger ausfindig machen.

Im Landkreis Dachau haben sich Hundeattacken auf Wildtiere in den vergangenen Jahren gemehrt. Erst im Juni fand Andreas Wallner zwei tote Rehkitze auf einer Wiese am Waldrand. Erneut in der Nähe des Osterfeuerplatzes. „Besonders in dorf- und städtenahen Gebieten nehmen die Zahlen zu“, stellt Wallners Jägerkollege Ernst-Ulrich Wittmann fest. Kritisch sei es vor allem in der Aufzuchtzeit. Erst im vergangenen Mai ereignete sich in Günding ein besonders tragischer Fall. Dort riss ein Hund einer trächtigen Rehgeiß die Bauchdecke auf. Die ungeborenen Rehkitze verendeten qualvoll (wir berichteten).

Der Vorsitzende des Jägervereins Dachau möchte Hundehalter sensibilisieren. „Ich habe einen flehenden Appell: Hunde müssen an die Leine! Denn ist der Jagdinstinkt erst einmal geweckt, bekommt man ihn nicht mehr so schnell wieder aus ihnen heraus. Wenn Hunde einmal raushaben, wie man Wildtiere jagt und dabei auch noch Erfolg haben, dann entwickeln sie Spaß daran und werden es immer wieder tun.“ In solchen Fällen reicht Wittmann zufolge eine Leine nicht mehr aus. Dann braucht es auch einen Maulkorb.

Der Sulzemooser Jäger Andreas Wallner sieht das etwas lockerer. Für ihn reicht es aus, wenn Hundebesitzer ihre Tiere anständig erziehen und dressieren würden. „Die Leine ist nicht das Hauptproblem. Der Hund muss lernen, zu gehorchen.“ Und der Halter müsse Verantwortung übernehmen.

Der Jägerverein bittet Personen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder sachdienliche Informationen geben können, sich bei Andreas Wallner unter Telefon 0172/595 54 40 zu melden.

