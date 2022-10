Gewünschter Umbruch im Führungsteam: Junges Team für Tannenbaum

Ein junges Vorstandsteam (stehend von links): Andreas Fieber, Christian Fieber, Bernhard Förg, Markus Gruber und Sebastian Frahammer. Sitzend (von links): Maria Hartmann, Walther Thiel und Annalena Albang. © hb

Mit Spannung wurde die Hauptversammlung mit Neuwahlen der Tannenbaumschützen aus Wiedenzhausen erwartet. Es galt ein neues Führungsteam zu wählen.

Wiedenzhausen – Bei der Ehrungsversammlung Ende Juni beim Huberwirt hatten die Vereinslegenden Klaus Fieber, Heinz Gallert und Willi Winter – nach Jahrzehnten in der Vorstandschaft der Tannenbaumschützen – schon erklärt, bei den Neuwahlen nicht mehr für ein Ehrenamt zur Verfügung zu stehen.

Eine junge Mannschaft, die den Ehrgeiz hat, diesen Traditionsverein in eine solide Zukunft zu führen, war das Ziel. Deshalb wurden auch bereits im Vorfeld Sondierungsgespräche mit den entsprechenden Kandidaten geführt, um einen reibungslosen Übergang zur notwendigen Verjüngung des Vereines zu gewährleisten. Gleichzeitig wurde der neuen Vorstandschaft die weitere intensive Unterstützung der alten Führungsmannschaft in Vereinstätigkeiten zugesichert.

Neuer Vorstand bei Tannenbaum

Nach der einstimmigen Entlastung der bisherigen Vorstandschaft unter der Leitung von Wahlleiter Wolfgang Huber stellte sich zur Überraschung aller Walther Thiel als 1. Schützenmeister zur Verfügung und wurde unter großem Jubel von den versammelten Mitgliedern gewählt. An seiner Seite fungiert in Zukunft Andreas Fieber als 2. Schützenmeister.

In seinem Amt bestätigt wurde Kassier und Finanzchef Bernhard Förg. Das Amt des Schriftführers ging an Annalena Albang. Sportleiter wurde Sebastian Frahammer, sein Stellvertreter Markus Gruber. Die Jugendleitung liegt weiterhin in den bewährten Händen von Carina Fieber und ihrem Stellvertreter Christian Fieber. Für weitere drei Jahre bleibt Maria Hartmann Damenleiterin und Peter Dreher stellte sich als Fahnenträger wieder zur Verfügung.

Nach einem Umtrunk auf die neue Vorstandschaft ging es noch um den immens wichtigen Punkt der Vertragsverlängerung der Wirtinnen. Die Wirtsmadl Fanny Gallert und Christine Fieber, konnten unter dem Dauerapplaus der Mitglieder praktisch nicht anders, als ihre ausgezeichnete Arbeit auch in der neuen Amtsperiode weiterzuführen.

Der bisherige Schützenmeister Klaus Fieber holte als quasi letzte Amtshandlung auch eine Ehrung nach. Er überreichte Thomas Klemm unter dem Applaus der Mitglieder für seine besonderen Verdienste um das bayerische Schützenwesen die „Silberne Gams“. Die Berichte gab ebenfalls die bisherige Vorstandschaft ab, auch wenn diese heuer aufgrund der zurückliegenden Coronasaisonen etwas spärlicher ausfielen als sonst üblich.

Mit Spannung wurde der Bericht des bisherigen und neuen Finanzchefs Bernhard Förg erwartet. Die Mitglieder staunten nicht schlecht, dass Förg trotz erheblicher Mehraufwendungen in den letzten Jahren von einem hervorragenden Kassenstand berichten konnte.

Einig waren sich alle, dass es alles in allem ein gelungener Abend war.

Britta Huber