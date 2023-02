Schöffin gibt Einblicke in ihren Job als ehrenamtliche Richterin: „Ich sehe Urteile nicht nur als Strafe“

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Interview

Eine Schöffin aus Sulzemoos gibt Einblicke in das Amt einer ehrenamtlichen Richterin. Im Interview spricht sie auch darüber, welches prägende Ereignis aus ihrer Kindheit sie dazu bewegt hat.

Sulzemoos – Schon als Kind begeistert sich Doris Wallner für Gerichtssendungen. Als sie elf Jahre ist, wird ihr Onkel ermordet. Sie möchte seitdem verstehen, wie Urteile zustande kommen und selbst hinter die Kulissen beim Gericht blicken. Mit 36 Jahren bewirbt sich die Sulzemooserin als Schöffin, ehrenamtliche Richterin. Mit Erfolg.

Das ist nun 14 Jahre her. Wallner ist noch immer Schöffin. Im Gespräch mit den Dachauer Nachrichten erzählt die heute 50-Jährige, wie sie sich auf Fälle vorbereitet, warum das Amt auch eine Bürde sein kann, es aber dennoch die richtige Entscheidung war.

Wie schwer ist es, über das Schicksal von Menschen zu entscheiden?

Doris Wallner: Teilweise schon sehr schwer. Wenn es „nur“ darum geht, eine Geldstrafe auszusprechen, fällt es leichter als bei einer Gefängnisstrafe. Es war sehr prägend für mich, als ich zur Schöffin berufen wurde und eine Einführungsveranstaltung beim Landgericht München hatte. Wir sind damals in die JVA gefahren.

Wir sollten es einschätzen können, wie man sich fühlt, wenn man hinter sich das Klicken des Schlosses im Gefängnis hört, wie es ist, in seine Zelle reinzugehen und sich umzuschauen. Das macht schon was mit einem, das kann man auch nicht einfach so abschütteln. Ich sehe Urteile nicht nur als Strafe, sondern als Chance, mit der Tat abzuschließen und wieder auf den rechten Weg zurückzufinden.

Schöffin aus Sulzemoos gibt Einblicke in das Amt der ehrenamtlichen Richterin

Mein Onkel musste wegen 1000 Mark in seiner Kasse sterben.

+ Seit 14 Jahren Schöffin: Doris Wallner aus Sulzemoos. © privaT

Ist auch der Mörder Ihres Onkels damals auf den rechten Weg zurückgekehrt?

Es kam damals nie zu einem Urteil. Der Mörder hat sich nach zwei Wochen in Untersuchungshaft erhängt. Er war ein ehemaliger Mitarbeiter meines Onkels und wollte sich von ihm in seinem Laden gewaltsam Geld holen. Mein Onkel musste wegen 1000 Mark in seiner Kasse sterben.

Ich habe seitdem immer überlegt, wie es wäre, wenn er verurteilt worden wäre. Das war auch ein Grund, warum ich mich als Schöffin beworben habe. Im Fernsehen und in der Zeitung wird über Gerichtsprozesse berichtet, aber ich wollte selbst wissen, wie Urteile zustande kommen.

Was passiert im Hinterzimmer, wenn sich die Schöffen mit dem Richter für ihr Urteil zurückziehen?

Wir gehen mit den Anträgen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung ins Richterzimmer. Ich überlege, wie ich den Fall sehe. Im Dreierteam – also mit einem weiteren Schöffen und dem Berufsrichter – beratschlagen wir uns, wie das Gericht im Gesamten den Fall sieht und finden ein gesamtes Urteil und bei Schuldspruch das passende Strafmaß.

Es kommt auch hin und wieder vor, dass Schöffen und Richter unterschiedlicher Meinung sind. Als normaler Bürger hat man manchmal ein anderes Verständnis als jemand, der das beruflich macht.

Woran merken Sie, ob jemand vor Gericht die Wahrheit sagt oder lügt?

Ich kann das nicht direkt erkennen. Man lässt die Fakten sprechen, nur das Gefühl allein reicht nicht. Nur weil jemand gut reden kann, muss das nicht unbedingt die Wahrheit sein. Fakten sind das eine, und der persönliche Eindruck ist das andere. Das muss man zusammenbringen, dabei hilft die eigene Lebenserfahrung und Menschenkenntnis.

Stumpft man mit der Zeit am Gericht ab?

Jeder Fall ist komplett neu, und die Gründe, warum jemand eine Tat begeht, sind unterschiedlich. Da hat’s ein Berufsrichter schwerer. Ich denke nicht, dass ein Schöffe abstumpft. Man hat auch nicht so viele Termine.

Wie oft sind Sie im Jahr als Schöffin tätig?

Anfangs, als ich Hilfsschöffin im Landgericht war, vier bis fünf Mal im Jahr. Im Dachauer Amtsgericht hatte ich als Hauptschöffin elf bis zwölf Termine. Jetzt sind es aber deutlich weniger. Ich habe eine Liste mit sechs Terminen für dieses Jahr bekommen. Teilweise sind dann auch zwei Sitzungen an einem Tag.

Wie bereiten Sie sich auf einen Fall vor?

Gar nicht. Man soll jeden Fall für sich neu betrachten und das Alte hinter sich lassen, um sich unvoreingenommen auf den neuen Fall einzulassen. Ich schau mir die Einladung an und prüfe, ob ich die Person kenne und befangen wäre. Dann müsste ich absagen. Das war bislang aber noch nicht der Fall.

Bewerbung für Schöffenwahl 2023

Infos zur Schöffenwahl 2023 Heuer findet die nächste Schöffenwahl statt. Schöffen werden für eine Amtsperiode von fünf Jahren gewählt. Wer sich bewerben möchte, kann sich an seine Wohnsitzgemeinde wenden. Infos zu Voraussetzungen und Bewerbungsfristen gibt es auf den Internetseiten der Gemeinden. Der Anteil der vorzuschlagenden Personen je Gemeinde/Jugendamt richtet sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen aller zum Amtsgerichtsbezirk gehörenden Gemeinden/Jugendämter.

Was sollte ein Schöffe mitbringen?

Wichtig ist Empathie und Unvoreingenommenheit. Das Menschenbild sollte positiv sein! Man sollte nicht Schöffe werden, weil man unbedingt andere bestrafen will.

Wenn jemand psychisch labil ist, sollte man sich nicht als Schöffe bewerben.

Kann das Amt auch eine Last sein?

Das kommt auf die Persönlichkeit des Einzelnen an. Wenn jemand psychisch labil ist, sollte man sich nicht als Schöffe bewerben. Es gibt Fälle, die einen zum Nachdenken anregen. Aber man darf nicht ständig hinterhergrübeln, sondern muss einen Haken dahinter setzen können. Als Schöffin entscheide ich über das Wohlergehen eines anderen Menschen. Das ist eine große Verantwortung.

Was hilft Ihnen bei schwierigen Verhandlungen wie zum Beispiel sexuellem Missbrauch einen kühlen Kopf zu bewahren?

So einen Fall hatte ich noch nicht. Ich versuche, die einzelnen Fälle nicht so nah an mich ranzulassen und alles als einen Job zu betrachten. Ich hatte bislang hauptsächlich Verhandlungen, in denen es um Betrug oder Betäubungsmittel ging.

Welcher Fall ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Ein Fall am Landgericht, wo zwei Autofahrer aneinander geraten sind. Die sind am Containerplatz aufeinandergestoßen und haben sich gestritten, wer als Erstes dort seine Gartenabfälle abladen kann. Das endete dann in einer Schlägerei und Sachschaden. Das ist für mich schwer nachvollziehbar.

Bewerben Sie sich wieder als Schöffin?

Ja. Es ist interessant, sich die Werdegänge von Leuten anzusehen und zu schauen, wie es kommt, dass jemand auf die schiefe Bahn gerät. Mit jedem Fall entwickelt man sich persönlich weiter. Man lernt immer etwas dazu – auch, sich in andere hineinzuversetzen.

Interview: Verena Möckl

