Keine Bürgerversammlung in Sulzemoos

Er hätte gerne die erste Bürgerversammlung seiner Karriere gehalten. Wegen der Coronalage hat der Sulzemooser Bürgermeister Johannes Kneidl aber abgesagt.

Sulzemoos – Nach der Gemeindeordnung ist jede Gemeinde eigentlich dazu verpflichtet, mindestens einmal im Jahr eine Bürgerversammlung abzuhalten. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Volle Wirtsstuben sind in Corona-Zeiten undenkbar. Auch im Rathaus von Sulzemoos hat man sich den Kopf darüber zerbrochen, wann und in welcher Form heuer eine Bürgerversammlung möglich wäre – mit ernüchterndem Ergebnis. Das teilte Bürgermeister Johannes Kneidl bei der jüngsten Gemeinderatssitzung mit.

Traditionell finden die Bürgerversammlungen in der Gemeinde Sulzemoos immer Mitte November statt. „Ich habe die Planungen dazu aufgrund der Corona-Situation und den schon seit längerer Zeit geltenden Beschränkungen geschoben“, erklärte Johannes Kneidl. Versammlungen wie in der Vergangenheit sind aus Sicht des Gemeindechefs nicht mehr möglich, da in den bisherigen Räumlichkeiten aufgrund der Corona-Abstands- und Hygieneregelungen maximal 30 bis 35 Bürger Platz finden würden. Auch eine Veranstaltung in der Mehrzweckhalle des Sportvereins würde nach Auffassung Kneidls nicht funktionieren, da dort maximal 100 Personen untergebracht werden könnten.

„Für die ganze Gemeinde bräuchten wir dann mehrere Veranstaltungen mit entsprechendem Aufwand wie beispielsweise Voranmeldungen“, so Kneidl. Eine Online-Bürgerversammlung stellt für den Rathauschef keine Alternative dar, sondern wäre bestenfalls eine Ergänzung.

Kneidl verwies auf eine Stellungnahme des Innenministeriums,wonach eine Online-Bürgerversammlung die klassische nicht ersetzen kann. Zudem gebe es datenschutzrechtliche Bedenken. „Nachdem jetzt vor einigen Tagen noch die verschärften Corona-Regelungen hinzugekommen sind, werde ich vor dem Hintergrund dieser schwierigen Situation in diesem Jahr keine Bürgerversammlungen abhalten“, gab Kneidl schließlich bekannt. „Mir tut das zwar weh, denn ich habe mich auch schon darauf gefreut, aber es ist vernünftig. Wir übernehmen damit Verantwortung. Zu viele Leute auf zu engem Raum wäre sehr riskant“, fügte er hinzu.

Rückendeckung im Sulzemooser Gemeinderat

Aus den Reihen der Gemeinderäte erntete der Rathauschef für diese Vorgehensweise rundum volle Rückendeckung. „Es wäre ein falsches Signal“, meinte etwa Alexander Brunner.

Doch gestrichen sei damit das Informations- und Mitspracherecht der Bürger nicht. „Wir informieren die Bürger ausführlich und transparent über das Geschehen in der Gemeinde im Bürgermagazin“, betonte Kneidl. Der Haushalt, ebenfalls ein Element der Bürgerversammlung, sei zudem Thema der nächsten Gemeinderatssitzung und werde auch medial entsprechend aufbereitet.

Auch bei Fragen und Wünschen von Bürgern sieht Johannes Kneidl kein Problem: „Wir alle sind direkt ansprechbar. Wenn Bürger ihre Anliegen vorbringen, geht das auf kurzem Weg in den Gemeinderat. Auch darauf wird noch gesondert hingewiesen.“

Mit juristischen Konsequenzen rechnet Johannes Kneidl nicht. Er verwies auf ein Schreiben von Innenminister Joachim Herrmann, nach dem in diesem Fall ein rechtsaufsichtliches Einschreiten (Anmerkung der Redaktion: durch das Landratsamt Dachau) nicht geboten ist.

Christian Stangl